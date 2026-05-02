Windows 11: nuove build con miglioramenti di qualità

Microsoft ha annunciato nuove versioni preliminari di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider (rinnovato all’inizio di aprile). Contestualmente alla transizione dai vecchi ai nuovi canali, l’azienda di Redmond ha incluso diversi miglioramenti di qualità nelle build rilasciate ieri sera. Le più interessanti riguardano Esplora file e Widget.

Novità nelle build Beta e Experimental

Durante il mese di aprile sono stati introdotti diversi cambiamenti per gli Insider. Nella sezione dedicata di Windows Update è possibile scegliere i nuovi canali Beta e Experimental. Si possono anche attivare le funzionalità tramite “feature flags”, evitando l’uso di ViVeTool o simili. Nel canale Experimental è disponibile la nuova opzione di Windows Update che consente di posticipare l’installazione degli aggiornamenti per oltre 35 giorni e la possibilità di spegnere o riavviare il PC senza completare l’installazione.

I miglioramenti più attesi riguardano Esplora file. Con la build 26300.8346 di Windows 11 25H2 disponibile nel canale Experimental (ex Dev) è stato eliminato il flash grigio all’avvio, aggiornato la sezione Preferiti per evitare la visualizzazione dei file duplicati di OneDrive e migliorato la nitidezza delle miniature dei file nella sezione Consigliati rendendole più facili da leggere.

La stessa build include novità per i Widget. Per impostazione predefinita non vengono più aperti al passaggio del mouse e i badge nella barra delle applicazioni sono disattivati. È stata anche rimossa la sezione MSN, quindi verranno mostrati solo i widget. Microsoft ha inoltre aggiornato l’aspetto della finestra Esegui.

È disponibile inoltre la nuova app Feedback Hub nelle build 26300.8346 del canale Experimental, 28020.1921 del canale Experimental (26H1) e 29580.1000 del canale Experimental (Future Platforms). Gli ultimi due sostituiscono i canali Canary serie 28000 e Canary serie 29500. La novità principale della build 26220.8340 nel canale Beta riguarda Windows Share per gli utenti con account Azure Active Directory.

Non è ancora arrivata l’opzione per spostare la barra delle applicazioni. Microsoft ha infine rimosso il pulsante “Chiedi a Copilot” nelle app Snipping Tool (Strumento di cattura) e Foto, mentre l’icona Copilot in Notepad è stata sostituita con l’etichetta Strumenti di scrittura(le funzionalità AI sono ancora presenti).