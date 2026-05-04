Rimosso l'articolo sui 32 GB di RAM per il gaming su Windows 11

È scomparso un articolo pubblicato a inizio aprile sul Learning Center di Microsoft, la risorsa online gestita dal gruppo di Redmond in cui sono raccolte guide e suggerimenti (spesso di carattere promozionale) su come sfruttare al meglio i suoi prodotti. Era intitolato “Funzionalità di gaming: cosa hanno in comune i migliori sistemi di gaming per PC Windows” (Gaming features: What the best Windows PC gaming systems have in common) e includeva un riferimento che ha fatto storcere il naso a molti: consigliava di avere 32 GB di RAM sotto la scocca per giocare su Windows 11.

Windows 11 e gaming: sono necessari 32 GB di RAM?

Il contenuto non c’è più, come segnalato dalla redazione del sito Windows Latest. Abbiamo verificato ed effettivamente compare in una versione salvata dalla WayBack Machine di Internet Archive, ma è irraggiungibile. È accompagnato dalla descrizione Componenti hardware e funzionalità essenziali che rendono i PC da gioco con Windows 11 fluidi, veloci e divertenti . Insomma, i requisiti per il gaming su PC.

Al suo interno si leggeva che Per la maggior parte dei giocatori, 16 GB di RAM rappresentano un punto di partenza pratico, passare a 32 GB di RAM è utile se si usano Discord, browser o strumenti di streaming insieme ai giochi. Questa memoria aggiuntiva offre inoltre maggiore flessibilità ai titoli più recenti, dato che le esigenze di memoria continuano ad aumentare . Una visione poco rassicurante, considerando la crisi della RAM che sta attanagliando il mercato.

Sempre sfogliando l’archivio della WayBack Machine ci siamo imbattuti in un altro articolo del Learning Center (“Cos’è un buon computer da gaming? Una semplice guida per i giocatori su PC”) pubblicato a inizio marco e che ribadisce il concetto.