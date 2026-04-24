Windows 11 KB5083769: bug con avviso Remote Desktop

Dopo quello che riguarda BitLocker, Microsoft ha confermato un secondo bug introdotto dall’aggiornamento KB5083769 per Windows 11 25H2/24H2 rilasciato il 14 aprile. In alcuni casi, il nuovo avviso di sicurezza per i file RDP (Remote Desktop Protocol) non viene visualizzato correttamente. In attesa del fix definito è disponibile una soluzione temporanea.

Avviso per tentativi di phishing

Con l’aggiornamento KB5083769 è stata aggiunta una nuova protezione contro gli attacchi che sfruttano i file RDP. Le connessioni remote sono utilizzate soprattutto in ambito aziendale per vedere lo schermo, aprire file, eseguire applicazioni e interagire con mouse e tastiera. I cybercriminali inviano i file RDP con email di phishing. Quando aperti viene effettuato il collegamento al server remoto e condivise le risorse locali, consentendo furto di dati e credenziali dal computer.

Dopo aver installato l’aggiornamento, quando l’utente apre per la prima volta un file RDP viene mostrato questo avviso:

Un secondo avviso di sicurezza viene mostrato per ogni apertura successiva. Se il file RDP non è firmato (fonte sconosciuta), l’avviso è questo:

Se invece il file RDP è firmato (fonte verificata), l’avviso è questo:

In entrambi i casi, l’accesso alle risorse locali è disattivato per impostazione predefinita. Il bug introdotto con l’aggiornamento KB5083769 impedisce la corretta visualizzazione di questi avvisi. Se l’utente usa più monitor con differenti impostazioni di scaling (ad esempio, uno al 100% e un altro al 125%), il testo non è leggibile e mancano i pulsanti.

La soluzione è scegliere lo stesso scaling per tutti i monitor in Impostazioni > Sistema > Schermo > Scalabilità e layout . Se il testo o i pulsanti sono difficili da selezionare è possibile usare la tastiera (Tab per passare da un’opzione all’altra e barra spaziatrice per la selezione).

Microsoft promette la distribuzione del fix con un futuro aggiornamento, probabilmente con l’update opzionale che arriverà entro fine mese (al momento disponibile agli Insider nel canale Release Preview).