Windows 11: 10 miglioramenti di affidabilità a maggio

Nel fine settimana sono state distribuite sei nuove build di Windows 11 nei canali del programma Insider. Oltre a varie funzionalità ci sono molti miglioramenti in termini di affidabilità e prestazioni che riguardano diversi componenti del sistema operativo. Windows Latest ha testato le build e pubblicato un elenco di 10 novità che dovrebbero essere disponibili per tutti nel mese di maggio.

10 miglioramenti per Windows 11

Microsoft ha promesso miglioramenti per affidabilità e prestazioni a fine marzo. Dopo oltre quattro anni dal lancio di Windows 11, l’azienda di Redmond ha finalmente risolto il principale problema di Esplora file. Come è noto, l’avvio è lentissimo se confrontato con la versione di Windows 10. Windows Latest ha confermato quanto scritto nella descrizione dell’ultima build disponibile nel canale Release Preview. Il lancio avviene più velocemente.

È stato inoltre eliminato il bug che causava la comparsa di un flash bianco in modalità scura e quello che causava l’interruzione del processo explorer.exe alla chiusura della finestra. Esplora file ricorda infine la modalità di visualizzazione delle cartelle (layout) quando viene effettuato l’accesso ai file dalle applicazioni.

Microsoft ha inoltre velocizzato la visualizzazione dell’elenco delle app installate in Impostazioni > App> App installate e ridotto le dimensioni del Drop Tray (in precedenza Drag Tray) per evitare l’apertura accidentale, come si può vedere nel video.

Più rapida anche l’apertura della cronologia degli appunti (clipboard) con Win + V e della pagina Impostazioni > Sistema > Archiviazione > Impostazioni di archiviazione avanzate > Dischi & Volumi per grandi volumi o unità di storage con partizioni multiple (prima si aspettava fino a 15 secondi).

Microsoft ha migliorato anche l’affidabilità del pannello delle emoji e di Windows Hello. Quest’ultimo consente di usare il riconoscimento delle impronte digitali dopo il risveglio del PC (in alcuni casi era necessario usare il PIN) e conserva i dati biometrici dopo un aggiornamento (in alcuni casi venivano cancellati).

Un altro evidente miglioramento riguarda l’esecuzione delle app all’avvio di Windows (sono elencate in Impostazioni > App > Avvio ). Se il numero è elevato, il caricamento del sistema operativo avviene più lentamente. Con l’aggiornamento di maggio dovrebbe essere più veloce.

Ci sarà anche una maggiore affidabilità per profili colore dei monitor, driver audio e rendering dei caratteri. Sono infine previste protezioni di sicurezza che impediranno la modifica non autorizzata degli script e l’uso di driver vulnerabili (non firmati). I miglioramenti elencati dovrebbero essere disponibili con l’aggiornamento opzionale di fine aprile e obbligatorio del 12 maggio.