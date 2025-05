Windows 11 24H2 KB5058411: il Patch Tuesday con l'AI

Siamo giunti al consueto appuntamento con il Patch Tuesday anche per il mese di maggio e Windows 11 24H2 riceve l’aggiornamento cumulativo KB5058411, passando così alla build 26100.4061. Si tratta di un update obbligatorio, poiché interviene sulle vulnerabilità legate alla sicurezza. Non mancano nemmeno le nuove funzionalità e, senza troppe sorprese, sono incentrate sull’intelligenza artificiale, sempre più presente nel sistema operativo.

Recall e le altre novità di Windows 11 24H2 KB5058411

Il pacchetto è già disponibile per il download. Per scaricarlo è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità, come mostrato dallo screenshot qui sotto. In alternativa è possibile ricorrere all’installazione manuale, passando dai file .msu che Microsoft ha condiviso attraverso il portale Update Catalog.

Come citato in apertura, KB5058411 per Windows 11 24H2 porta con sé nuove funzionalità AI. La prima e più importante è senza dubbio Recall (in italiano Richiamo), ora disponibile sui PC compatibili con NPU dedicata da almeno 45 TOPS. Il lancio è stato posticipato in passato per le note problematiche relative a privacy e sicurezza. Non è attivata di default, ma l’utente ha la possibilità di abilitarla. Durante il riavvio obbligatorio per completare l’aggiornamento è mostrata una schermata che lo propone. Per saperne di più e per l’elenco completo dei requisiti hardware rimandiamo alla pagina dedicata.

Restando in tema, il pacchetto include modelli di intelligenza artificiale necessari per l’esecuzione delle operazioni in locale. Per questo motivo, il peso del download è importante, superiore ai 4 GB su alcuni computer.

C’è poi l’inclusione dell’AI in Windows Search, anch’essa già avvistata a fine aprile con la release di anteprima distribuita agli Insider. Questo significa che gli algoritmi potenziano la ricerca in componenti come Esplora file, la barra delle applicazioni e il menu start, permettendo di trovare gli elementi desiderati con un linguaggio naturale, ad esempio descrivendo il contenuto di un file o di un’immagine.

Altri cambiamenti degni di nota riguardano una leggera variazione dei colori e l’ottimizzazione delle prestazioni per Esplora file, l’aggiunta del pannello dedicato a Collegamento al telefono nel menu Start, l’eliminazione dello sfondo blu per le icone relative alle scorciatoie sul desktop delle applicazioni di sistema e l’incremento della velocità nell’estrazione degli archivi ZIP.

Microsoft assicura poi di aver corretto i problemi che nei mesi scorsi hanno portato alla comparsa frequente della Blue Screen of Death e altri bug meno gravi, relativi al silenziamento automatico del microfono e alla visualizzazione delle risorse utilizzate in Gestione attività.

Infine, sul fronte della sicurezza, con il Patch Tuesday di maggio 2025, la software house è intervenuta su un totale pari a 134 vulnerabilità.

Nelle stesse ore, Windows 11 23H2 riceve l’update KB5058405 e Windows 10 22H2 accoglie l’aggiornamento KB5058379.