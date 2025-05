Windows 11 24H2: novità per i Copilot+ PC

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26120.3964 (KB5058496) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Le due principali novità riguardano i Copilot+ PC. La build 26200.5581 (KB5058493) disponibile nel canale Dev è identica. L’azienda di Redmond ha rilasciato inoltre un aggiornamento per l’app Copilot.

Novità della build 26120.3964

La prima novità era stata anticipata da Microsoft all’inizio del mese. Gli Insider che possiedono un Copilot+ PC con processore Snapdragon X di Qualcomm (il supporto per i chip AMD e Intel arriverà in seguito) possono sfruttare l’intelligenza artificiale per cercare e cambiare le impostazioni.

È necessario inserire nel campo di ricerca la descrizione della modifica da effettuare (ad esempio, “il puntatore del mouse è troppo piccolo“). Un agente AI mostrerà l’operazione correlata e, dopo aver ricevuto il permesso, la eseguirà per conto dell’utente. Al momento, le richieste possono essere scritte solo in inglese.

Anche la seconda funzionalità supporta solo l’inglese, ma può essere sfruttata sui Copilot+ PC con processori AMD e Intel. Dopo aver selezionato il testo in un documento o pagina web (almeno 10 parole) è possibile generare un riassunto, creare un elenco puntato o riscrivere il contenuto tramite Click to Do. L’elaborazione avviene localmente grazie al modello Phi Silica.

La build 26120.3964 include anche una novità per tutti i dispositivi. Nella pagina Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema è stata aggiunta la sezione FAQ che fornisce chiarimenti su configurazione, prestazione e compatibilità.

Nuova versione dell’app Copilot

Microsoft ha rilasciato la versione 1.25044.92.0 dell’app Copilot per tutti gli Insider di lingua inglese che include due novità. La prima, denominata Highlights, permette a Copilot Vision di guidare l’utente nell’esecuzione delle operazioni attraverso suggerimenti visivi nelle finestre di app e browser.

Copilot Vision supporta inoltre due app. Può quindi analizzare, suggerire e rispondere a domande sui contenuti mostrati in due app in contemporanea. La funzionalità è molto utile ad esempio per effettuare confronti. Per usare Vision è sufficiente cliccare sull’icona degli occhiali nell’app.