Windows 11: nuovo menu Start e altre funzionalità AI

Insieme ai nuovi Surface, Microsoft ha annunciato molte novità per Windows 11 che saranno disponibili agli Insider nel corso delle prossime settimane, prima di arrivare sui dispositivi degli utenti (forse con Windows 11 25H2). Riguardano principalmente i Copilot+ PC, ma ci sono anche alcune funzionalità per tutti.

Windows 11: novità in dettaglio

Windows 11 24H2 consente già di cercare un’impostazione usando il linguaggio naturale (ricerca semantica) sui Copilot+ PC. Presto sarà possibile anche cambiare l’impostazione sfruttano un agente AI.

L’utente deve solo specificare la sua necessità (ad esempio “il testo è troppo piccolo“). L’agente AI suggerirà la relativa impostazione e, dopo aver ricevuto il permesso, eseguirà l’azione. Questa funzionalità supporta inizialmente input in lingua inglese e Copilot+ PC con chip Snapdragon.

Microsoft introdurrà inoltre nuove azioni per Click to Do, come la possibilità di creare un elenco puntato dal testo selezionato. Windows Search permetterà invece di trovare e installare app dallo store.

Altre novità riguardano le app Foto, Paint e Snipping Tool (Strumento di cattura). L’app Foto consentirà di cambiare l’illuminazione in varie parti dell’immagine (inizialmente solo sui Copilot+ PC con chip Snapdragon). Nell’app Paint sarà possibile generare sticker da un prompt testuale e selezionare automaticamente un oggetto.

Snipping Tool consentirà invece di catturare lo screenshot perfetto, selezionando automaticamente il contorno del contenuto. Sarà anche possibile estrarre il testo da immagini e screenshot. Le azioni AI in Esplora file permetteranno di riassumere un testo o modificare un’immagine.

Nuove funzionalità in arrivo anche per Notepad (Blocco note). Sarà possibile generare riassunti e creare testo da un prompt (obbligatorio l’abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family). Gli utenti potranno infine sfruttare la ricerca visuale (Vision) nell’app Copilot (inizialmente solo negli Stati Uniti).

La novità compatibile con tutti i dispositivi Windows è il restyling del menu Start. Lungo il bordo destro verrà aggiunto un pannello che permette di eseguire azioni sullo smartphone collegato, come la lettura/scrittura di messaggi. L’utente potrà inoltre visualizzare le app in categorie.