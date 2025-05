Nuovi Surface Pro e Surface Laptop: specifiche e prezzi

Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Pro da 12 pollici e Surface Laptop da 13 pollici. La diagonale dello schermo non è l’unica differenza rispetto agli altri modelli nel catalogo. L’azienda di Redmond ha scelto componenti hardware più economici per ridurre il prezzo finale. Le vendite inizieranno nel mese di giugno (le versioni business da luglio).

Surface Pro da 12 pollici: specifiche e prezzo

Il nuovo Surface Pro ha uno schermo touch PixelSense da 12 pollici (LCD) con risoluzione di 2196×1464 pixel, refresh rate variabile fino a 90 Hz e luminosità massima di 400 nit. Integra un processore Snapdragon X Plus con CPU a otto core, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5x e 256/512 GB di storage UFS (quindi non è rimovibile come gli SSD del modello da 13 pollici). Microsoft ha eliminato le ventole.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera frontale full HD con supporto per Windows Hello, fotocamera posteriore da 10 megapixel, altoparlanti stereo da 2 Watt, due porte USB Type-C (USB 3.2), connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria con autonomia fino a 16 ore. Non è più presente la porta Surface Connect, quindi la ricarica avviene tramite USB Type-C. Nella confezione non è presente l’alimentatore (deve supportare USB Power Delivery e avere una potenza minima di 45 Watt).

Surface Keyboard e Surface Pen devono essere acquistate a parte. Il prezzo base del nuovo Surface Pro è 999,00 euro. Può essere già ordinato sul sito ufficiale.

Surface Laptop da 13 pollici: specifiche e prezzo

Il nuovo Surface Laptop ha uno schermo touch PixelSense da 13 pollici (LCD) con risoluzione di 1920×1280 pixel, refresh rate di 60 Hz e luminosità massima di 400 nit. Integra un processore Snapdragon X Plus con CPU a otto core, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5x e 256/512 GB di storage UFS.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera frontale full HD (senza supporto per Windows Hello), fotocamera posteriore full HD, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C (USB 3.2), porta USB Type-A (USB 3.1), jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali con supporto per Windows Hello, tastiera retroilluminata e batteria con autonomia fino a 23 ore.

Non è più presente la porta Surface Connect, quindi la ricarica avviene tramite USB Type-C. Nella confezione non è presente l’alimentatore (deve supportare USB Power Delivery e avere una potenza minima di 65 Watt). Il prezzo base del nuovo Surface Pro è 1.119,00 euro. Può essere già ordinato sul sito ufficiale.