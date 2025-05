Windows 11 24H2, in arrivo il primo aggiornamento hotpatch

Il prossimo martedì sarà un giorno speciale per Windows 11. Insieme al classico Patch Tuesday, infatti, arriverà il primo aggiornamento hotpatch per la versione 24H2 del sistema operativo di Microsoft. Un debutto molto atteso, che segna una nuova gestione degli aggiornamenti.

Windows 11 24H2: al via l’era delle hotpatch

La grande novità delle hotpatch è che permetteranno di mantenere i PC sempre protetti senza dover interrompere il lavoro degli utenti. Niente più riavvii forzati o attese per l’installazione delle patch: gli aggiornamenti si installeranno in automatico e in modo trasparente, senza intaccare la produttività.

L’hotpatch funziona come un’estensione di Windows Update e si basa su Microsoft Autopatch. Il servizio aiuta le aziende a gestire in modo centralizzato e automatizzato la distribuzione degli aggiornamenti sui PC aziendali. In questo caso, sarà proprio Autopatch a occuparsi della creazione e dell’invio delle hotpatch ai dispositivi inclusi nelle policy di aggiornamento della qualità.

Consapevole che questa novità richiederà un po’ di rodaggio, Microsoft ha deciso di dare una mano agli amministratori IT e di sistema fornendo una ricca cassetta degli attrezzi. All’interno ci sono la documentazione tecnica, i calendari, le demo, ecc., tutto ciò che serve per prendere confidenza con le hotpatch e sfruttarle al meglio.

Non solo Windows 11

Le hotpatch non resteranno un’esclusiva di Windows 11. Microsoft ha deciso di estendere questa tecnologia anche alla versione Server del proprio sistema operativo, permettendo così agli amministratori di rete di aggiornare i server aziendali senza i tradizionali tempi morti di riavvio.