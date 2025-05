Windows 11 24H2: novità per display HDR e taskbar

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26120.3950 (KB5055653) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. La principale novità riguarda le impostazioni di risparmio energetico per i dispositivi aziendali. Ci sono però miglioramenti per barra delle applicazioni e schermi HDR. La build 26200.5581 (KB5055651) rilasciata nel canale Dev include le stesse funzionalità.

Novità della build 26120.3950

Quando è attiva, la funzionalità di risparmio energetico bilancia in modo intelligente l’utilizzo della batteria, in modo che duri più a lungo tra una ricarica e l’altra. Ciò avviene limitando l’attività in background, riducendo la luminosità dello schermo e gestendo automaticamente i processi di sistema.

Gli amministratori IT possono utilizzare un nuovo criterio di gruppo nell’editor locale o in Microsoft Intune per attivare/disattivare la funzionalità di risparmio energetico per i dispositivi gestiti tramite Mobile Device Management (MDM). Le aziende possono così ottenere un risparmio dei costi e contribuire anche alla sostenibilità ambientale.

La seconda novità riguarda la barra delle applicazioni. Attualmente le app aperte e quelle in primo piano sono indicate con una piccola linea orizzontale sotto l’icona (più piccola per le prime, più grande per le seconde). Microsoft ha aggiunto una terza dimensione. La linea ha una maggiore larghezza per le app che necessitano di attenzione (ad esempio quando arriva una notifica).