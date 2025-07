Disponibile iOS 18.6 con novità per gli utenti europei

Come anticipato ieri, Apple ha rilasciato iOS 18.6 per gli iPhone supportati. Nelle release notes viene solo indicata la presenza di bug fix e patch di sicurezza. Gli utenti europei noteranno però due importanti modifiche introdotte per rispettare il Digital Markets Act (DMA).

Novità per installare app da store esterni e web

Dopo aver installato l’aggiornamento, la build del sistema operativo sarà 22G86 . Nelle note di rilascio di iOS 18.6 è scritto che sono stati risolti diversi bug, incluse le patch di sicurezza e risolto un problema dell’app Foto che impediva la condivisione dei ricordi in formato video.

Le patch di sicurezza sono sicuramente il motivo principale per installare l’aggiornamento al più presto, in quanto risolvono 29 vulnerabilità. Gli utenti europei che vogliono installare app da altri store troveranno due importanti novità (anche in iPadOS 18.6).

Apple ha semplificato la procedura di installazione degli store alternativi dal sito web dello sviluppatore. In base alle informazioni pubblicate nella pagina dedicata, gli utenti vedranno solo quattro schermate.

Nuova procedura anche per l’installazione delle app dal sito web dello sviluppatore. La prima volta verranno mostrate sette schermate. Se l’utente scaricherà altre app dello stesso sviluppatore, il numero di schermate verrà ridotto a quattro perché non sarà più necessario consentire il download dallo stesso sito attraverso le impostazioni.

Entro fine anno, Apple rilascerà una API che permetterà allo sviluppatore di offrire il download di un’app dall’interno di un’altra app. Le schermate saranno sei (prima installazione) e quattro (successive istallazioni), rispettivamente.

L’azienda di Cupertino ha annunciato ulteriori modifiche di App Store per evitare altre sanzioni, dopo quella di 500 milioni di euro ricevuta a fine aprile (Apple ha presentato ricorso). Secondo Reuters, la Commissione europea approverà le modifiche.

L’autorità antitrust della Spagna continuerà invece la sua indagine avviata a fine luglio 2024. Il procedimento è stato esteso alle condizioni commerciali sleali imposte agli sviluppatori, tra cui il prezzo da applicare alle app.