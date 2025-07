DMA: UE accetta le modifiche, Apple evita sanzioni?

Arriva da Reuters un’indiscrezione inattesa sullo scontro tra Apple e la Commissione europea. Quest’ultima avrebbe accettato le modifiche introdotte a fine giugno dall’azienda di Cupertino per rispettare il Digital Markets Act (DMA) e quindi evitare sanzioni giornaliere. Tim Sweeney (CEO di Epic Games) spera che si tratti di una fake news, altrimenti verrebbe dimostrata l’inutilità della legge.

Capitolazione della Commissione europea?

Al termine dell’indagine avviata a fine marzo 2024, la Commissione europea aveva inflitto una sanzione di 500 milioni di euro ad Apple per la violazione del DMA. In dettaglio, l’azienda californiana ha impedito agli sviluppatori di informare gli utenti sulla disponibilità di metodi di pagamento esterni e imposto una commissione del 27% per gli acquisti fuori dallo store.

A fine giugno, Apple ha eliminato la cosiddetta clausola anti-steering, quindi gli sviluppatori possono comunicare e promuovere offerte per l’acquisto di beni digitali e servizi, inserendo link nelle app verso un sito web, uno store alternativo o un’altra app. Sono state inoltre introdotte nuove commissioni comprese tra il 2% e il 13% basate sul livello di servizi dello store. Il massimo è pari al 20%, quindi meno della precedente commissione.

Secondo le fonti di Reuters, la Commissione europea approverà queste modifiche nelle prossime settimane. Un portavoce ha dichiarato che sono ancora in corso le valutazioni. Apple eviterà così le sanzioni giornaliere. L’azienda californiana ha comunque presentato ricorso contro la multa di 500 milioni di euro.

Tim Sweeney (CEO di Epic Games) ha così commentato l’indiscrezione di Reuters: