Windows 11: novità per Copilot+ PC, taskbar e altro

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 26120.5722 (KB5062669) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Ci sono novità per Copilot+ PC, barra delle applicazioni (taskbar), Gestione attività (Task Manager) e altri componenti del sistema operativo. Le stesse novità sono incluse nella build 26200.5722 (KB5062669) di Windows 11 25H2 presente nel canale Dev.

Novità della build 26120.5722

Le impostazioni di Windows 11 sono piuttosto numerose. Microsoft ha quindi sviluppato un agente AI che permette non solo di trovarle più velocemente, ma anche di eseguire automaticamente la relativa azione. Sui Copilot+ PC con processori AMD e Intel è possibile inserire una richiesta in linguaggio naturale (solo in inglese) nel box di ricerca (ad esempio, “come controllo il PC con la voce“). L’agente AI troverà l’impostazione e, con il permesso dell’utente, eseguirà l’azione corrispondente.

Microsoft ha iniziato inoltre a mostrare una nuova schermata SCOOBE (Second Chance Out of Box Experience) con alcune impostazioni suggerite per backup e Edge che verranno applicate automaticamente, evitando la ricerca manuale. Al primo avvio di Click to Do (solo su Copilot+ PC) verrà invece mostrato un tutorial che spiega come seguire le azioni su testo e immagini.

Quando viene effettuata una ricerca nel box della barra delle applicazioni, nel pannello sinistro dei risultati vengono mostrate alcune immagini correlate. Dopo aver risolto alcuni bug, Microsoft ha ripristinato la nuova modalità di calcolo dell’uso della CPU nelle pagine Processi, Prestazioni e Utenti di Gestione attività.

Come scoperto da Windows Central, l’azienda di Redmond ha avviato i test per il nuovo pannello dei widget. Invece del feed MSN viene visualizzato Copilot Discover. Le notizie sono scelte in base alle preferenze dell’utente e possono essere lette direttamente nel pannello, senza aprire il browser.