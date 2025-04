Microsoft porta Recall e la ricerca AI sui PC Copilot Plus

Chi possiede un PC Copilot Plus può mettere le mani su due nuove funzioni: Recall e la ricerca di Windows potenziata dall’AI. Questi strumenti rendono la ricerca di file e informazioni più intuitiva e naturale. Il PC, infatti, capisce il linguaggio naturale e sa esattamente cosa si sta cercando.

Recall di Microsoft per i PC Copilot Plus

Quante volte capita di dire “Ma dove cavolo ho messo quel file?“? Con Recall, questo incubo diventa un lontano ricordo. Questa funzione fa screenshot di praticamente tutto quello che si fa sul PC Copilot Plus e li categorizza in modo intelligente. Risultato? Si possono cercare i file in base a vaghi ricordi invece che per nome.

Certo, all’inizio Recall aveva destato qualche preoccupazione per la privacy. Ma Microsoft ha passato gli ultimi 10 mesi a blindare la sicurezza e a renderla un’esperienza opt-in. Ora il database è criptato, i dati sensibili filtrati e gli utenti hanno il pieno controllo su cosa memorizzare e cosa no.

La ricerca AI di Windows

E che dire della nuova interfaccia di ricerca basata sull’AI? Le vecchie query piene di asterischi e parametri incomprensibili hanno le ore contate. Ora si può chiedere al PC di trovare immagini o documenti usando il linguaggio naturale. Si cerca una foto del proprio cane? Basta digitare “cane marrone” e voilà, eccola lì. Niente più nomi di file criptici o date di creazione.

Click to Do di Microsoft

Microsoft ha anche lanciato Click to Do, una funzione che ricorda molto Circle to Search di Google. Basta premere il tasto Windows + click sinistro del mouse su un testo o un’immagine e il PC vi proporrà una serie di azioni. Si vuole riassumere un articolo? Rimuovere un oggetto da una foto? Con Click to Do, basta un clic e il gioco è fatto.

Disponibilità delle nuove funzioni

Recall, la ricerca AI e Click to Do saranno disponibili da oggi su tutti i PC Copilot Plus, ma le azioni testuali di Click to Do saranno inizialmente limitate ai dispositivi Qualcomm. I possessori di PC AMD e Intel dovranno aspettare qualche mese. E i Paesi dell’UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia dovranno pazientare fino a fine anno per mettere le mani su Recall e Click to Do.