Windows 10 KB5058379 in download per il Patch Tuesday

La versione 22H2 di Windows 10, l’unica ancora supportata in via ufficiale, riceve il pacchetto KB5058379 in occasione del Patch Tuesday di maggio. Come sempre accade nella seconda settimana del mese, si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio che interviene sulla sicurezza del sistema operativo. In questo caso, lo porta alla build 19045.5854.

Poche novità per Windows 10 KB5058379

Per dare il via al processo di download e installazione è sufficiente avviare l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. È anche possibile scaricare il file .msu dal portale Update Catalog e procedere poi in modalità manuale.

Non ci sono nuove funzionalità da segnalare. La cosa non stupisce, considerando come la piattaforma sia ormai prossima al termine del supporto ufficiale, fissato da Microsoft per il 14 ottobre 2025. Ciò nonostante, il 53% circa (fonte StatCounter) di chi si affida al sistema operativo è ancora fermo a questa versione.

Tra i cambiamenti apportati ci sono i bugfix che intervengono sui problemi di WSL2 (Windows Subsystem for Linux) in merito alla paravirtualizzazione della GPU, all’elenco dei driver per la Windows Kernal Vulnerable Driver Blocklist e agli errori mostrati da SgrmBroker.exe attraverso il Visualizzatore eventi.

Nell’attesa che gli utenti ancora fermi a Windows 10 decidano di effettuare il passaggio al successore W11, Microsoft è costretta a fare i conti con la realtà dei fatti: al termine del supporto ufficiale di ottobre, molti continueranno a utilizzare il vecchio sistema operativo. Per questa ragione, proprio ieri ha confermato che continuerà a distribuire le patch di sicurezza dedicate alle applicazione M365 (Office) su W10, almeno fino all’autunno 2028.

Il Patch Tuesday è come sempre dedicato in particolare alle vulnerabilità. A questo giro, la software house ne ha corrette un totale pari a 134. Alcune falle sono state etichettate come 0-day. Nelle stesse ore sono stati distribuiti anche il pacchetto KB5058411 per Windows 11 24H2 e KB5058405 per Windows 11 23H2.