Windows 10 ha un problema, Microsoft chiede di ignorarlo

In occasione del Patch Tuesday di gennaio andato in scena la scorsa settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento KB5049981 per la versione 22H2 di Windows 10. Ora, la software house conferma l’esistenza di un problema che si verifica in seguito all’installazione dell’update, ma al tempo stesso suggerisce agli utenti di non preoccuparsene. Non è grave.

Un problema per Windows 10: SgrmBroker.exe

Per saperne di più, facciamo riferimento a quanto riportato sulle pagine del supporto ufficiale. Il Visualizzatore eventi potrebbe mostrare un errore relativo a SgrmBroker.exe (Registri di Windows, Sistema, ID evento 7023), accompagnato da una descrizione simile a quella riportata di seguito in forma tradotta.

Il servizio System Guard Runtime Monitor Broker è stato terminato con il seguente errore: %%3489660935.

SgrmBroker.exe è una componente legata al servizio System Guard Runtime Monitor Broker, creato in origine da Microsoft per Defender, ma accantonata da molto tempo e oggi del tutto priva di utilità. Per farla breve, l’installazione dell’aggiornamento KB5049981 innesca l’anomalia richiedendone l’attivazione.

Non c’è un reale impatto su prestazioni e sicurezza. Inoltre, il problema non si manifesta in altro modo se non aprendo il Visualizzatore eventi e cercandolo. Dunque, non compaiono notifiche o finestre di dialogo.

Microsoft consiglia quindi semplicemente di ignorare l’errore, che verrà risolto automaticamente con uno dei prossimi update. Non è necessario rimuovere la componente in modo manuale né provare a configurarla o a disinstallarla. Volendo, è comunque possibile disattivarla, seguendo le istruzioni riportate qui sotto.

Aprire il Prompt dei comandi selezionando Esegui come amministratore;

digitare il testo seguente: sc.exe config sgrmagent start=disabled ;

; dopo la comparsa di un messaggio, digitare quanto segue: reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SgrmBroker /v Start /d 4 /t REG_DWORD ;

; chiudere il Prompt dei comandi.

Restando in tema, ricordiamo che, proprio questa settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento a Windows 11 24H2 per tutti i PC con sistema operativo Windows 10 che soddisfano i requisiti di sistema per l’upgrade.