Windows 10: addio al download dei temi ufficiali da Web

A quanto pare, Microsoft intende apportare alcune modifiche al modo in cui gli utenti che fanno ancora uso di Windows 10, oltre che quelli che si servono di Windows 11, possono effettuare il download dei temi ufficiali da applicare ai loro PC per personalizzarli. Ben presto, infatti, non sarà più possibile scaricarli da Web.

Windows 10: non si potranno più scaricare i temi ufficiali da Web

Il colosso di Redmond ha inserito un banner di avviso sulla pagina di supporto di Windows 10 che conferma questo cambiamento imminente. Microsoft informa che ritiene il metodo in questione obsoleto e verrà rimosso a stretto giro.

Il messaggio presente sulla pagina è il seguente: “Questa pagina contenente i collegamenti per scaricare i temi di Windows è ora obsoleta e verrà ritirata a breve. Per un’esperienza ottimale, ti consigliamo di scaricare i temi più recenti direttamente da Microsoft Store.”

La pagina contiene poi un pulsante che se premuto reindirizza al Microsoft Store per il download dei temi.

Da tenere presente che la decisione è contestuale al fatto che il supporto a Windows 10 sta per terminare e alcuni delle funzioni e dei servizi attualmente supportati dal sistema operativo non lo saranno più.

Come per qualsiasi articolo di supporto relativo a Windows 10, anche questo contiene l’avviso sull’imminente fine del supporto per l’OS

Il messaggio di avvertimento nella pagina recita: “Dopo il 14 ottobre 2025, Microsoft non fornirà più aggiornamenti software gratuiti da Windows Update, assistenza tecnica o correzioni per la sicurezza per Windows 10. Il PC continuerà a funzionare, ma ti consigliamo di passare a Windows 11”.