Tails 6.15 abbandona il supporto a vecchi chip WiFi Broadcom

Gli sviluppatori di Tails hanno rilanciato Tails 6.15, l’ultima versione della distribuzione Linux che pone un forte accento alla riservatezza e che in questo aggiornamento introduce numerose novità e correzioni.

Tails 6.15: abbandonato il supporto ai vecchi chip WiFi Broadcom

Su Tails 6.15, Tor Browser passa ora alla versione 14.5.1, integrando patch da Firefox 138 e miglioramenti vari alla sicurezza. La nuova versione del sistema fa ora uso del kernel Linux 6.1.135 LTS (Long Term Service), il quale risolve importanti vulnerabilità recenti e amplia il supporto a più tipologia di hardware. Include anche correzioni per la verifica BPF, un tema molto importanti nei recenti sviluppi del kernel del pinguino.

La nuova versione abbandona inoltre il supporto per i firmware dei vecchi chipset Wi-Fi Broadcom BCM4301 e BCM4306, poiché i dispositivi che ne fanno uso sono considerati troppo datati per eseguire Tails. Gli utenti che notano problemi con la connessione wireless sono invitati a contattare il team.

Tra le correzioni più rilevanti di Tails 6.15 figurano poi la risoluzione di residui da crash, con cui viene eliminato un raro bug che poteva lasciare tracce di dati nelle variabili UEFI o tabelle ACPI dopo un arresto anomalo. L’ interfaccia Secure Boot viene ottimizzata, mentre il menu GRUB per Secure Boot è stato migliorato, risolvendo problemi di font e allineamento. I dettagli completi sono consultabili nel changelog o nella pagina ufficiale dedicata all’annuncio di rilascio della nuova versione.

Chi fa uso di Tails 6.0 o versioni successive può aggiornare automaticamente a 6.15. Se l’aggiornamento automatico non funziona o Tails non si avvia, è consigliabile procedere manualmente. Chi ha intenzione di eseguire una nuova installazione, senza conservare lo Storage Persistente, può leggere le guide per Windows, macOS o Linux disponibili sul sito. Bisogna ricordare che, in questo caso, l’esecuzione di un’installazione pulita causerà l’eliminazione dell’archiviazione persistente sul dispositivo USB Tails che si è usato precedentemente.