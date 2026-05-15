Solo 5 GB gratis con l'account Gmail: la spiegazione di Google

Ieri ha iniziato a circolare l’indiscrezione, oggi è arrivata la conferma: Google ha cominciato ad associare solo 5 GB di spazio gratis a chi apre un nuovo account Gmail. Come ben sappiamo, fino oggi la quota di storage regalata con ogni registrazione è stata di 15 GB.

Google conferma: 5 GB di spazio con Gmail

La buona notizia, almeno per il momento, è che il cambiamento non è destinato a tutti. Si tratta di una sperimentazione avviata in alcuni paesi. Le segnalazioni arrivano principalmente da territori africani come il Kenya e la Nigeria. Inoltre, la limitazione è prevista solo per chi non aggiunge il proprio numero di telefono per la verifica. Ecco quanto dichiarato dal gruppo di Mountain View alla redazione del sito Android Authority.

Stiamo testando una nuova politica di archiviazione per i nuovi account creati in determinate regioni, che ci aiuterà a continuare a fornire un servizio di archiviazione di alta qualità ai nostri utenti, incoraggiandoli al contempo a migliorare la sicurezza dei propri account e il recupero dei dati.

L’obiettivo di bigG è duplice: evitare abusi (chi registra più account solo per avere un quantitativo maggiore di spazio gratuito) e promuovere la sottoscrizione degli abbonamenti premium. Ci sono infatti i piani Google One che arrivano fino a 2 TB per chi ha l’esigenza di salvare sul cloud tutti i propri documenti e contenuti.

Ricordiamo che la quota non è occupata solo dai messaggi e dagli allegati di Gmail, ma anche dagli upload su Drive e dai backup di immagini e video su Foto. Se per la maggior parte degli utenti 15 GB possono andar bene, a patto di fare un po’ attenzione e qualche pulizia di tanto in tanto, 5 GB rappresentano senza dubbio un tetto massimo molto più stringente.