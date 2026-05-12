Proton Drive Recensione 2026: Cloud Privacy al Top

Giuseppe Vanni Pubblicato il 12 mag 2026

Un moderno cloud storage non può esimersi dal fornire tutto il necessario per tutelare la privacy dell’utente, in particolare crittografia end-to-end, legislazione sicura e tecnologie pensate per proteggere il flusso di dati da qualsiasi dispositivo.

Per ottenere tutto questo in un servizio di archiviazione è possibile utilizzare Proton Drive, il cloud storage realizzato dall’azienda che produce anche Proton Mail e Proton VPN, pensato per unire massima privacy alle funzionalità tipiche di un cloud presente su PC e su dispositivi mobile (anche su Mac e iOS).

Nella seguente recensione di Proton Drive è possibile scoprire quali sono le sue principali caratteristiche, quali i vantaggi in termini di privacy e come utilizzare la piattaforma tutti i giorni scegliendo il piano più adatto alle personali esigenze.

Cos’è Proton Drive

Proton Drive 4.8 ⚡ Velocità upload: Veloce 🗂️Spazio: da 200GB a 2TB 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 📱Mobile: Android, iOS 💻Desktop: Windows, macOS, browser web 🔐Sicurezza: Crittografia end-to-end; infrastruttura Conoscenza Zero; Open source 📧Funzioni incluse: VPN; Mail; Password Manager; Editor online di doc e Sheets 🧑‍💻Facilità di utilizzo: Molto facile 💰Costo: da 2,99 € al mese 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 40% Vedi l’offerta

Proton Drive è un servizio di cloud storage pensato per offrire uno spazio realmente sicuro dove salvare i propri file personali, i documenti e le foto. Il principale punto di forza di questo servizio è la crittografata end-to-end, associata a un’infrastruttura a zero conoscenza, a un’app totalmente open source e a una rigida politica di no-log: questo significa che nessuno, tranne il proprietario dell’account e le persone con cui si condivide l’accesso al cloud, potranno mai accedere ai file (incluso Proton, che non “vede” dentro il cloud).

Il servizio è disponibile come web app accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di un browser web ma, per sincronizzare i file e le cartelle, è possibile scaricare i client specifici per Windows, per Mac, per Android e per iPhone/iPad.

Un buon cloud storage non è solo privacy e sicurezza ma anche semplicità d’uso, funzionalità di condivisione e modifica dei file documenti più importanti. Nei paragrafi che seguono è possibile conoscere da vicino tutti gli scenari in cui utilizzare Proton Drive e quali sono le funzioni che lo rendono adatto sia all’uso in ambito domestico che business.

A cosa serve Proton Drive

Proton Drive può essere un valido sostituto di Google Drive e di Dropbox nei seguenti scenari d’utilizzo:

Backup foto : l’app consente di salvare automaticamente le foto scattate sul telefono, utilizzando la funzione di sincronizzazione automatica . Nelle impostazioni dell’app è possibile scegliere se avviare la sincronizzazione solo da Wi-Fi o anche da rete dati;

: l’app consente di salvare automaticamente le foto scattate sul telefono, utilizzando la funzione di . Nelle impostazioni dell’app è possibile scegliere se avviare la sincronizzazione solo da Wi-Fi o anche da rete dati; Salvataggio documenti e file : i documenti presenti sul PC, inclusi documenti di lavoro e documenti accademici, possono essere salvati in tutta sicurezza sullo storage sicuro di Proton Drive. Terminata la sincronizzazione i file saranno accessibili dall’interfaccia web o dagli altri clienti compatibili, lasciando all’utente la libertà di scegliere se scaricarli in locale o visionarli da remoto;

: i documenti presenti sul PC, inclusi documenti di lavoro e documenti accademici, possono essere salvati in tutta sicurezza sullo storage sicuro di Proton Drive. Terminata la sincronizzazione i file saranno accessibili dall’interfaccia web o dagli altri clienti compatibili, lasciando all’utente la libertà di scegliere se scaricarli in locale o visionarli da remoto; Collaborazione : il servizio include Proton Docs e Proton Sheets , strumenti pensati per modificare i principali tipi di documenti utilizzati in ambito domestico e business senza dover per forza scaricare i file (simili a Google Docs e Google Sheet);

: il servizio include , strumenti pensati per modificare i principali tipi di documenti utilizzati in ambito domestico e business senza dover per forza scaricare i file (simili a Google Docs e Google Sheet); Condivisione: lo spazio cloud può essere condiviso con altri utenti, così da fornire accesso a foto, file e cartelle. Gli utenti aggiunti possono visionare, scaricare o aggiungere a loro volta altri file in base ai permessi forniti.

Funzioni

Proton Drive offre una serie di funzioni interessanti per chi cerca un cloud storage per agire direttamente sui file senza doverli scaricare preventivamente. Il servizio propone:

Sincronizzazione desktop : sincronizzando l’intero desktop del PC è possibile salvare al volo tutti i file e le cartelle presenti in esso senza doversi preoccupare ogni volta di aggiungere una cartella al drive. Questo renderà il desktop di Windows un posto sicuro dove salvare i file , sapendo di ritrovarli sempre sul cloud;

: sincronizzando l’intero desktop del PC è possibile salvare al volo tutti i file e le cartelle presenti in esso senza doversi preoccupare ogni volta di aggiungere una cartella al drive. Questo , sapendo di ritrovarli sempre sul cloud; Editing di documenti : i documenti in formato Word ed Excel possono essere modificati direttamente online utilizzando Proton Docs e Proton Sheets. Queste due web app offrono un editor di testo avanzato per i documenti di testo e un elaboratore di fogli di calcolo con salvataggio in tempo reale, così da non perdere mai una modifica. Questi due strumenti possono essere utilizzati anche per creare nuovi file da zero già sincronizzati e al sicuro, ottimo per chi vuole realizzare una tesi di laurea, un documento aziendale, un report mensile e molto altro;

: i documenti in formato Word ed Excel possono essere modificati direttamente online utilizzando Proton Docs e Proton Sheets. Queste due web app offrono un editor di testo avanzato per i documenti di testo e un elaboratore di fogli di calcolo con salvataggio in tempo reale, così da non perdere mai una modifica. Questi due strumenti possono essere utilizzati anche per creare nuovi file da zero già sincronizzati e al sicuro, ottimo per chi vuole realizzare una tesi di laurea, un documento aziendale, un report mensile e molto altro; Lavoro collaborativo : i file creati e/o modificati con Proton Docs e Proton Sheets possono essere condivisi con altri utenti, creando quindi un ambiente collaborativo dove poter intervenire a più mani;

: i file creati e/o modificati con Proton Docs e Proton Sheets possono essere condivisi con altri utenti, creando quindi un ambiente collaborativo dove poter intervenire a più mani; App mobile : le app per Android e per iPhone/iPad consentono di accedere velocemente ai file e alle cartelle già condivise, oltre a fornire l’opzione per sincronizzare automaticamente la galleria delle foto scattate con lo smartphone;

: le app per Android e per iPhone/iPad consentono di accedere velocemente ai file e alle cartelle già condivise, oltre a fornire l’opzione per sincronizzare automaticamente la galleria delle foto scattate con lo smartphone; Condivisione file sicura: i file e le cartelle presenti su Proton Drive possono essere condivise tramite un semplice link o aggiunta di utenti autorizzati. La condivisione è sicura ed è possibile scegliere i permessi d’accesso per ogni utente (sola lettura o modifica/crea).

Proton Docs e Proton Sheets sono la scelta ideale per chi cerca una suite Office online veramente sicura, con la certezza che tutto quello che verrà scritto o aggiunto ai documenti o ai fogli di calcolo non sarà utilizzato per lo sfruttamento dei dati, la sorveglianza e l’addestramento dell’IA.

Prezzi di Proton Drive (Gratis e in Abbonamento)

Tutti i prodotti come VPN, gestore password, email cifrata (per saperne di più leggi la recensione di Proton Mail) e protezione avanzata dell’account sono già inclusi nel piano Plus, ma per ottenere le funzionalità premium degli altri prodotti consigliamo il piano Unlimited.

Piano Storage Prezzo (piano annuale) Funzioni incluse Free Fino a 5 GB Gratis Crittografia E2E, Proton Docs, Proton Sheets. Drive Plus 200 GB 2,99 €/mese Cronologia versioni file, link protetti da password. Unlimited 500 GB 8,99 €/mese Tutto il pacchetto Proton: VPN illimitata, fino a 15 indirizzi email personalizzati, gestore di password crittografato, editor online di doc e Sheets, protezione avanzata dell’account. Duo 1 TB 14,99 €/mese Per 2 utenti, spazio condiviso flessibile, tutte le funzioni Unlimited per entrambi. Family 3 TB 23,99 €/mese Fino a 6 utenti, pannello gestione famiglia, 3 TB totali da dividere. Scopri tutti i Piani Proton Drive

Sicurezza e Privacy

La crittografia utilizzata da Proton Drive è di tipo E2E (End-to-End). L’azienda crea e conserva le chiavi di crittografia direttamente sui dispositivi utilizzati dall’utente e chiede all’utente stesso di salvare questa chiave in un posto sicuro. L’intera infrastruttura è a zero conoscenza, quindi nessun tecnico o impiegato di Proton può mai accedere o fornire accesso ai file e alle cartelle conservate sul cloud personale.

A rendere ancora più sicuro e affidabile il cloud fornito da Proton è la sede in Svizzera, paese amico della privacy più totale e lontano dai sistemi di sorveglianza attivi invece in altri paesi (Stati Uniti e Regno Unito). Se la riservatezza è un parametro importante nella scelta di un nuovo servizio cloud personale, Proton Drive è attualmente una delle soluzioni migliori.

La natura open source di Proton Drive fa la differenza rispetto ad altri cloud storage più famosi. L’app è revisionabile direttamente dal GitHub ufficiale del progetto, con ogni parte del codice accessibile a utenti esperti. Nessuna backdoor nascosta e nessun sistema per accessi investigativi: la privacy è assoluta.

Proton Drive ha superato anche un audit indipendente (condotto da Securitum), a prova della qualità del servizio e della sua efficacia nel mantenere le informazioni dell’utente al riparo da sguardi indiscreti.

Facilità d’Uso delle App Desktop e Mobile

L’app per Windows si presenta molto completa e chiara sotto tutti i punti di vista. Di lato a sinistra è possibile caricare nuovi file, accedere ai file già caricati o sincronizzati, accedere alle foto e alle cartelle eventualmente condivise con altri utenti. Sempre nella barra laterale è possibile aprire i file condivisi dagli altri utenti (utilizzando Proton Drive) e accedere ai file cestinati prima della cancellazione definitiva (programmata ogni 30 giorni).

I file possono essere ordinati per nome o per data, così com’è possibile utilizzare la barra di ricerca (posizionata in alto) per cercare subito un file o una cartella presenti nel cloud. Aprendo un documento o un foglio di calcolo si apriranno automaticamente Proton Docs e Proton Sheets, così da poter procedere con le modifiche necessarie.

L’app per dispositivi mobili funziona in maniera molto simile: è possibile accedere ai propri file e visualizzare i menu e le cartelle dalla barra laterale sinistra. Per tutti i file caricati è possibile utilizzare il tasto Rendi disponibile offline, così da avere sempre una copia in locale disponibile anche senza connessione a Internet. Su tutte le app è possibile attivare la sincronizzazione di foto e video salvati nella galleria del telefono, oltre a poter creare nuove condivisioni al volo.

Recensione Finale di Proton Drive

Proton Drive è un servizio cloud storage studiato per proteggere i documenti importanti, eseguire automaticamente il backup dei ricordi più preziosi presenti sugli smartphone e sincronizzare i file e le cartelle su tutti i dispositivi domestici. Rispetto alla concorrenza offre un livello di sicurezza e di privacy senza eguali: crittografia end-to-end inclusa, infrastruttura Zero-Knowledge, app open source, sede in Svizzera e audit indipendenti.

Dal punto di vista delle funzionalità non manca nulla: si possono sincronizzare automaticamente le foto e i file, condividere i file con password, accedere alla revisione dei file e lavorare a più mani grazie all’integrazione di Proton Docs e Proton Sheets. Le uniche pecche sono l’assenza di un client per Linux e la possibilità di usare la revisione dei file solo sui piani in abbonamento.

Proton Drive supporta fino a 5 GB di archiviazione gratuita ma, scegliendo uno dei piani, è possibile ottenere fino a 2 TB di archiviazione in qualsiasi momento, scegliendo sia un piano mensile sia un piano annuale. Presenti anche piani per le famiglie e imprese, così da venire incontro a qualsiasi necessità.

Pro Crittografia end-to-end

App open source

Spazio cloud gratuito fino a 5 GB

Proton Docs e Proton Sheets per modificare i documenti

Condivisione protetta da password

Sincronizzazione attiva su tutti i dispositivi

Include VPN, password manager, mail Contro Manca un’app per Linux

La revisione dei file è disponibile solo sui piani a pagamento

Domande Frequenti su Proton Drive Proton Drive è affidabile? Proton Drive è uno dei migliori servizi cloud storage per chi cerca sicurezza e anonimato. L’app open source è una garanzia di libertà (non ci sono backdoor), così come la sede del servizio (Svizzera, da sempre amica della privacy). Proton Drive è più lento di Google Drive? La velocità di connessione dipende dal tipo di rete utilizzata (Wi-Fi o rete dati cellulare) e dalla grandezza dei file caricati. L’utilizzo della crittografia end-to-end non pregiudica la velocità di caricamento e di scaricamento, che si assesta sugli stessi valori ottenibili con qualsiasi altro servizio cloud. Con Proton Drive è possibile recuperare la cronologia delle versioni? Attivando un abbonamento è possibile attivare la cronologia delle versioni su tutti i file caricati, così da poter ripristinare una vecchia versione dopo aver modificato o cambiato qualcosa. Su tutti gli account è possibile utilizzare il cestino, che conserverà i file per 30 giorni prima di cancellarli definitivamente. Proton Drive ha anche piani aziendali? Scegliendo la versione Proton Drive for business è possibile aumentare lo spazio a disposizione, gestire i vari dipendenti connessi allo stesso cloud, scegliere quali cartelle condividere e lavorare con tutti gli strumenti digitali forniti dalla piattaforma (inclusi Proton Docs e Proton Sheets) senza installare Office.