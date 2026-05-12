Proton Mail: Cos’è e Come Funziona (Recensione 2026)

Edoardo D'amato Pubblicato il 12 mag 2026

Nel 2014 un gruppo di scienziati del CERN di Ginevra dà vita a Proton AG e contestualmente Proton Mail. L’obiettivo era creare una piattaforma di posta elettronica realmente privata e sicura.

Fin dal principio, il progetto si è distinto rispetto a servizi Gmail e Outlook per il modello di business. A differenza dei provider suddetti, che si basano in larga parte su modelli pubblicitari e sull’analisi dei dati per generare ricavi, Proton Email si finanzia tramite gli abbonamenti. Perciò sono gli utenti il vero “cliente”, e non gli inserzionisti. Proton dunque impedisce alle aziende la profilazione commerciale e il monitoraggio delle attività.

Ad oggi è considerato uno dei migliori provider per posta elettronica sia per i privati che per le aziende. Nei prossimi paragrafi si può trovare una recensione completa di Proton Mail, con caratteristiche principali, funzionalità e pro e contro.

Cos’è Proton Mail

Proton Mail 4.8 💿Spazio archiviazione:fino a 500 GB 📩Indirizzi email:fino a 15 (3 domini personalizzati) 🔇Anti tracking:✔️ 🔍Open source:✔️ 🔐Controllo phishing e link:✔️ 📧Cifratura:crittografia end-to-end; crittografia ad accesso zero 💼Trasferimento da altri account mail:Easy Switch; Bridge 💻Strumenti extra:VPN, Password Manager, Archiviazione cloud 💰Garanzia di rimborso:entro 30 giorni dall’acquisto 🛒Prezzo:2,99 €/mese Scopri l’offerta

Prima di procedere con l’analisi delle funzioni, vediamo cos’è Proton Mail in parole povere. Si tratta di un servizio di posta elettronica pensato per garantire comunicazioni sicure e rispettose della privacy. L’altra grande differenza di Proton Mail rispetto ai competitor più conosciuti è l’attenzione minuziosa dedicata all’anonimato e sicurezza degli utenti.

A certificarlo sono l’adozione della crittografia end-to-end e di un’architettura zero-knowledge, che danno la garanzia che nessuno possa visualizzare le email se non il proprietario dell’account. Nemmeno Proton può vedere il contenuto delle email e i relativi allegati.

Recensione Veloce di Proton Mail

Proton Mail è in grado di proteggere veramente i contenuti delle email, incentrato sui due capisaldi su cui tutti gli utenti dovrebbero poter contare: privacy e sicurezza. Si tratta di una delle principali alternative a strumenti più noti come Gmail e Outlook per chi vuole un maggiore controllo sui propri dati digitali senza rinunciare alle caratteristiche essenziali della posta elettronica moderna.

Le sue caratteristiche principali sono la crittografia end-to-end, l’architettura a conoscenza zero (nemmeno il provider può accedervi) e l’impostazione open source. In più, include funzionalità extra come l’anti-tracking, la protezione da spam e phishing e gli alias che ogni utente può usare per nascondere il vero indirizzo e-mail. Da menzionare infine la compatibilità multi-piattaforma: Proton Mail è disponibile su web, desktop, Android e iPhone.

Pro Crittografia end-to-end

Architettura zero-knowledge

Open source

Funzionalità avanzate di sicurezza

Compatibilità multi-piattaforma Contro Ecosistema di strumenti e integrazioni più limitato rispetto a Gmail

Piano gratuito con solo 1 GB di archiviazione

A cosa Serve Proton Mail

Con Proton Mail è possibile gestire la posta elettronica in modo più sicuro. È un software particolarmente utile per professionisti, giornalisti, attivisti o aziende che devono scambiare informazioni sensibili. Non solo: è ideale per tutti coloro che vogliono veramente evitare il tracciamento e la profilazione legati all’uso dell’e-mail.

In più, oltre a offrire le principali funzioni di posta elettronica, permette di usufruire di impostazioni avanzate, come comunicazioni a scadenza, protezione dei contenuti con password e separazione dell’identità e dati personali. Include anche strumenti come Proton Calendar, un’agenda digitale sicura e crittografata end-to-end che permette di gestire eventi e appuntamenti proteggendo la privacy dell’utente, e Proton Meet, una piattaforma di videoconferenza sicura, focalizzata sulla massima privacy e crittografia end-to-end (E2EE) per audio, video e chat. Tutto in un unico servizio.

Vantaggi di una Mail Privata

Al giorno d’oggi i dati personali sono il vero tesoro di aziende e Big Tech. La loro protezione passa anche dall’utilizzo di una mail privata come Proton Mail, che punta proprio a restituire all’utente il controllo sulle proprie comunicazioni. Ecco i vantaggi concreti:

Maggiore riservatezza : i contenuti delle email restano accessibili solo a mittente e destinatario;

: i contenuti delle email restano accessibili solo a mittente e destinatario; Meno tracciamento e profilazione : a differenza di piattaforme come Gmail, una mail privata riduce o elimina il monitoraggio e la raccolta di dati per fini commerciali;

: a differenza di piattaforme come Gmail, una mail privata riduce o elimina il monitoraggio e la raccolta di dati per fini commerciali; Più controllo sui dati : l’utente decide cosa condividere e con chi, senza che le informazioni vengano analizzate o utilizzate per altri scopi;

: l’utente decide cosa condividere e con chi, senza che le informazioni vengano analizzate o utilizzate per altri scopi; Sicurezza aggiuntiva: funzioni come alias, messaggi a scadenza o protezione con password rendono estremamente più complesso l’accesso da parte di terzi.

Come Funziona la Privacy della Posta Elettronica

Il primo aspetto di Proton Mail da considerare è la sua sede, ovvero Ginevra. La Svizzera è un Paese che garantisce le norme legali sulla privacy più stringenti al mondo per quanto concerne la protezione dei dati. Inoltre Proton ha strutturato tutto il suo ecosistema, compreso il tool Mail sulla crittografia end-to-end: quando viene inviata un’email, il messaggio viene cifrato direttamente sul dispositivo prima ancora di lasciare l’app. Solo il destinatario possiede la chiave per decifrarlo e il contenuto resta illeggibile durante il trasferimento e anche sui server. Quindi nemmeno il provider stesso può visualizzare il contenuto delle email e i suoi allegati.

Altra funzione garantita da Proton Mail è l’antitracking: una cosa che colossi come Gmail e Outlook non possono assicurare. In sostanza, i tracker comunicano a mittenti e inserzionisti ciò che l’utente legge o seleziona. Proton protegge dalle “spie” digitiali, impedendo alle aziende di effettuare questo monitoraggio.

Da menzionare anche la protezione con password delle email: con Proton si possono impostare password e date di scadenza per inviare in sicurezza messaggi. Questa funzionalità è disponibile anche per l’invio a utenti che non usano Proton Mail. E, infine, Alias Hide-my-email, per nascondere il vero indirizzo di posta elettronica registrandosi a siti web utilizzando degli alias.

Funzioni dell’App

Le app di Proton Mail sono disponibili su tutte le piattaforme. Tutti gli abbonamenti email attivi possono essere visualizzati in un unico posto: così si può decidere in modo rapido cosa mantenere, ed eventualmente annullare subito l’iscrizione a ciò che non serve. Per quanto riguarda le funzioni dell’app, Proton Mail assolve a tutte le esigenze che si richiedono ad un servizio di posta elettronica. Le mail possono essere pianificate, posticipate o annullate.

Inoltre, grazie a Easy Switch, si può migrare a Proton Mail da qualunque altro provider in pochi passaggi. L’importazione di messaggi di posta, etichette, contatti e calendari è semplice, così come l’inoltro automatico per ricevere i messaggi di posta futuri nella nuova casella di posta in arrivo cifrata.

Altra funzione notevole è PhishGuard, ovvero la protezione da spam e phishing, che permette di individuare i messaggi di posta sospetti e bloccare i tentativi di phishing. La funzione di conferma dei link impedisce anche di visitare siti dannosi. Infine, i piani a pagamento più avanzati includono VPN e password manager.

Differenze Proton Mail e Gmail

Proton Mail e Gmail differiscono principalmente per l’approccio alla privacy: Proton si concentra sulla massima sicurezza con crittografia end-to-end e anonimato, mentre Gmail offre sì ampie funzionalità e 15 GB gratuiti, ma scansiona i dati per scopi pubblicitari. Proton, invece, non può leggere i messaggi scambiati tra mittenti e destinatari. Con sede in Svizzera, è al di fuori della giurisdizione USA/UE.

Piani e Prezzi di Proton Mail

Proton dispone innanzitutto di un piano per una mail professionale gratis: per registrarsi non serve nemmeno fornire una carta di credito. Con esso è possibile registrare un singolo indirizzo e-mail per un solo utente, con limite di spazio di 1 GB di archiviazione. Non è molto, ma è utile per testarlo e capire se è adatto alle proprie aspettative.

I piani a pagamento annuale per l’utenza privata sono tre:

Mail Plus al prezzo di 2,99€ al mese invece di 4,99€ (sconto del 40%) con 15 GB di archiviazione, 10 indirizzi email extra, supporto per 1 dominio email personalizzato, cartelle ed etichette illimitate, 10 alias e assistenza clienti prioritaria;

al prezzo di 2,99€ al mese invece di 4,99€ (sconto del 40%) con 15 GB di archiviazione, 10 indirizzi email extra, supporto per 1 dominio email personalizzato, cartelle ed etichette illimitate, 10 alias e assistenza clienti prioritaria; Proton Unlimited al prezzo di 8,99€ al mese invece di 12,99€ (sconto del 30%) con 500 GB di archiviazione, 15 indirizzi email extra, supporto per 3 domini email personalizzati, alias illimitati, assistenza clienti dedicata, VPN, gestore di password, archiviazione cloud crittografata per documenti e foto e protezione avanzata dell’account;

al prezzo di 8,99€ al mese invece di 12,99€ (sconto del 30%) con 500 GB di archiviazione, 15 indirizzi email extra, supporto per 3 domini email personalizzati, alias illimitati, assistenza clienti dedicata, VPN, gestore di password, archiviazione cloud crittografata per documenti e foto e protezione avanzata dell’account; Proton Duo al prezzo di 14,99€ al mese invece di 19,99€ (sconto del 25%) con 2 TB, 2 utenti, 30 indirizzi email extra e tutte le altre caratteristiche del piano Unlimited.

Riepilogo

Siamo giunti alla fine della recensione di Proton Mail ed è l’ora di tirare le somme. In definitiva, questo servizio di posta elettronica è davvero sicuro e privato. Se si cerca un tool in grado di nascondere l’attività della propria casella e-mail e non renderla disponibile a chi raccoglie i dati, è la soluzione migliore. Oltretutto la sua interfaccia è piacevole, anche se minimal, e le app funzionano ottimamente su tutti i sistemi operativi.

Per chi è abituato a Gmail e a tutte le sue funzionalità, abituarsi subito non sarà una passeggiata. Ma la tranquillità che si ottiene con Proton Mail vale la pena, soprattutto in un mondo in cui la privacy digitale è messa sempre più in pericolo. Il consiglio finale è quella di provarla gratuitamente: se il responso sarà positivo, fare un abbonamento mensile o annuale comporta una spesa contenuta, un ottimo rapporto qualità prezzo.

Domande Frequenti su Proton Mail Si può trasferire la mail Gmail su Proton? Si, Proton Mail ha sviluppato una tecnologia ad hoc per la migrazione da qualunque altro provider in maniera veloce. Si possono inoltrare messaggi di posta, etichette, contatti e calendari. Proton mail è sicuro? Sì, Proton Mail è considerato uno dei servizi email più sicuri: utilizza crittografia end-to-end, infrastruttura a conoscenza zero e sistemi avanzati di protezione degli account. Inoltre, mette a disposizione strumenti contro spam e phishing, oltre che la possibilità di utilizzare alias per nascondere il vero indirizzo e-mail. Proton mail è gratis? Tra i vari piani di abbonamento proposti da Proton ce n’è anche uno gratuito, utile per testare il funzionamento della piattaforma. Offre 1 GB di archiviazione.