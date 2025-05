Windows 11: market share in aumento ad aprile

I dati di Statcounter relativi ad aprile confermano il trend dei mesi precedenti. Windows 11 continua a guadagnare quote di mercato, avvicinandosi al vecchio Windows 10 che verrà pensionato il 14 ottobre 2025. Il sorpasso è già avvenuto negli Stati Uniti.

Windows 11 occuperà presto il primo posto

Nonostante il periodo natalizio, il market share di Windows 11 era stranamente diminuito a dicembre 2024. Ma dal mese di gennaio 2025 è iniziata l’inversione di tendenza definitiva, come sperava Microsoft. La popolarità del sistema operativo è quindi aumentata nei primi quattro mesi dell’anno.

In base alle rilevazioni di Statcounter, il market share di Windows 11 ad aprile è stato del 43,72%, ovvero l’1,03% in più rispetto a marzo. Il market share di Windows 10 è invece del 52,94% (-1,26% rispetto a marzo). Considerando i primi quattro mesi, i dati sono: +9,6% per Windows 11 e -9,76% per Windows 10.

La diffusione di Windows 11 varia ovviamente da paese a paese. In Italia ha raggiunto una quota del 42,41%, mentre quella di Windows 10 è del 54,72%. Il sorpasso è avvenuto a marzo negli Stati Uniti: 53,01% per Windows 11 e 44,55% per Windows 10.

In alcuni paesi, Windows 10 dominerà il mercato ancora a lungo, nonostante la fine del supporto da parte di Microsoft e quindi l’assenza delle patch di sicurezza. In Ucraina, ad esempio, la quota di Windows 10 è del 68,52%, mentre Windows 11 è fermo al 26,7%. Per un paese colpito spesso da attacchi informatici pro-Russia è un dato piuttosto preoccupante, considerate le protezioni inferiori offerte dal vecchio sistema operativo.

Nessuna novità invece nel mercato dei browser. Chrome continua il suo dominio incontrastato con una quota del 66,21%. Il secondo in classifica (Safari) è molto lontano (17,23%). L’attuale status quo potrebbe essere stravolto, se Google dovrà vendere Chrome.