Gli ultimi sei mesi di Windows 10

Corre veloce il conto alla rovescia che porterà all’abbandono di Windows 10: mancano ormai meno di sei mesi a quel 14 ottobre 2025 scelto da Microsoft come la data per la fine del supporto ufficiale al sistema operativo. In seguito, l’unico modo a disposizione per continuare a ricevere gli aggiornamenti sarà rappresentato dall’iscrizione al programma Extended Security Updates, offerto a pagamento per privati e aziende.

Windows 10: fine del supporto il 14 ottobre

Senza la ricezione e l’installazione periodica delle patch necessarie, la piattaforma risulterà inevitabilmente esposta alle vulnerabilità scoperte e, di conseguenza, ad attacchi mirati. I problemi si manifesteranno dunque in primo luogo sul fronte della sicurezza. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

Dopo il 14 ottobre 2025, Microsoft non fornirà più aggiornamenti software gratuiti tramite Windows Update, assistenza tecnica o correzioni di sicurezza per Windows 10. Il PC continuerà a funzionare, ma è consigliabile passare a Windows 11.

Microsoft è impegnata ormai da molto tempo in una campagna finalizzata a spingere gli utenti verso W11, ma i risultati non sono stati fin qui quelli sperati, complice anche una gestione degli update non sempre ottimale. Sono infatti ancora molti coloro che quotidianamente si affidano a W10.

Quanti sono i PC ancora fermi a W10?

A meno di sei mesi dalla fine del supporto ufficiale, quanti sono i PC ancora fermi a Windows 10? Per capirlo, ci vengono in aiuto le percentuali condivise da StatCounter, aggiornate a fine marzo 2025. Prendendo in considerazione esclusivamente i computer utilizzano il sistema operativo di casa Microsoft (in tutte le sue versioni), la quota si attesta al 54,20%, in costante calo negli ultimi tre mesi.

Il successore Windows 11 è in ascesa, ma ancora lontano dal poter effettuare il sorpasso: si trova al 42,69%. La piattaforma rimane saldamente quella più diffusa in ambito desktop con il suo 71,78%. Segue macOS di Apple, ma a grande distanza, al 13,59%.