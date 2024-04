Windows 10 Extended Security Updates: il prezzo

Il termine del periodo di supporto stabilito da Microsoft per Windows 10, come noto ormai da tempo, è fissato nel 14 ottobre 2025: in seguito, per continuare a ricevere gli aggiornamenti destinati al sistema operativo, sarà necessario entrare a far parte del programma Extended Security Updates (ESU). La software house ha appena reso noti alcuni dettagli in merito, tra i quali c’è anche il prezzo.

Come si legge sulle pagine del blog ufficiale, costerà 61 dollari all’anno. Si tratta di una cifra del tutto simile a quella richiesta, in passato, per Windows 7. È previsto uno sconto del 25% per le realtà che impiegano una soluzione cloud del gruppo di Redmond nella gestione dei propri computer.

La durata prevista è pari a tre anni, dunque fino all’autunno 2028. Chi sceglierà di aderire in seguito al lancio (dunque dopo l’ottobre 2025), dovrà comunque pagare l’intera cifra, poiché ogni aggiornamento sarà cumulativo e includerà le patch già distribuite in precedenza.

Con l’ingresso nel programma ESU, gli utenti si garantiranno la possibilità di continuare a fare affidamento sul sistema operativo senza esporsi a rischi legati alla sicurezza, potendo contare sulla correzione delle vulnerabilità rilevate.

È bene precisare che il termine del periodo di supporto citato in apertura, fissato al 14 ottobre 2025, non si applica alle versioni Long-Term Servicing Channel (LTSC) di Windows 10, riservate all’ambito Enterprise.

Quanti PC sono ancora fermi a Windows 10?

Nell’occasione, Microsoft rinnova il proprio appello per promuovere il passaggio a Windows 11, ma non riscontrando il successo sperato. Secondo i nuovi dati condivisi da StatCounter, aggiornati a fine marzo, la quota del predecessore W10 continua a crescere, arrivando a toccare il 69,07% (+2,60% negli ultimi due mesi). Nello stesso periodo, W11 ha fatto registrare un preoccupante -1,15%, portandosi al 26,68% del totale.

Incredibilmente, c’è un 3,04% (piuttosto costante) che ancora si affida al vecchio, ma immortale, Windows 7. Il lancio della piattaforma risale all’ormai lontano 2009.