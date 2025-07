Debian 13: la distribuzione Linux disponibile a partire dal 9 agosto

Debian 13, la prossima versione di una delle più diffuse e conosciute distribuzioni Linux, ha finalmente una data di rilascio, che corrisponde al 9 agosto di quest’anno. Con il congelamento completo dello sviluppo, previsto per il 27 luglio, gli addetti ai lavori hanno poche settimane per finalizzare le operazioni, dato che ormai la nuova versione è per la maggior parte completa.

Debian 13 Trixie: ormai dietro l’angolo la nuova versione della distribuzione Linux

Con una data di lancio ormai dietro l’angolo, gli sviluppatori sono al lavoro per garantire che Debian 13, conosciuto anche come “Trixie”, rispetti gli elevati standard di stabilità e affidabilità che contraddistinguono questa distribuzione Linux. Quando il congelamento completo dello sviluppo entrerà a regime, dal 27 luglio, ogni pacchetto destinato alla suite testing (che diventerà Trixie) richiederà un’approvazione esplicita da parte del gruppo di sviluppatori che si occupano del rilascio.

Chi sta quindi lavorando agli ultimi ritocchi, ha tempo fino al 30 luglio 2025 per inviare richieste di sblocco per aggiornamenti mirati. Dopo questa data, solo correzioni critiche, come bug che compromettono il rilascio, regressioni gravi o vulnerabilità di sicurezza, saranno prese in considerazione. Durante l’ultima settimana prima del lancio, dal 2 al 9 agosto, la suite testing entrerà in in congelamento definitivo, con approvazioni limitate a problemi di massima priorità.

Debian 13: le novità da aspettarsi

Debian 13 Trixie porterà con sé diverse novità. Una summa delle più attese comprende:

Ambienti desktop aggiornati : KDE Plasma 6.3.5 e GNOME 48, per un’esperienza utente moderna e fluida.

: KDE Plasma 6.3.5 e GNOME 48, per un’esperienza utente moderna e fluida. Kernel Linux 6.12 LTS : in modo da garantire un supporto a lungo termine e prestazioni ottimizzate.

: in modo da garantire un supporto a lungo termine e prestazioni ottimizzate. Miglioramenti per sviluppatori e utenti: stabilità, sicurezza e compatibilità con un’ampia gamma di hardware di ultima generazione.

Oltre a ciò, giusto due mesi fa gli sviluppatori avevano anche già rilasciato l’installatore della nuova versione in versione RC1, con diverse novità al base-installer, al tooling debian-cd e molto altro approfondito nel nostro articolo dedicato.