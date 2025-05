Debian 13: l'installatore è già disponibile in versione RC1

Debian 13, nome in codice “Trixie”, si avvicina alla sua versione stabile, attesa per il rilascio nei prossimi mesi. Gli sviluppatori hanno nel frattempo già iniziato a rendere disponibile la prima release candidate dell’installatore, offrendo un’anteprima delle novità che troveremo in questo componente.

Uno dei miglioramenti più importanti dell’installatore di Debian 13 riguarda il base-installer, che ora esclude automaticamente i pacchetti kernel -signed-template durante la selezione, semplificando la scelta dell’immagine corretta e riducendo il rischio di installare componenti non necessari. Inoltre, il tooling debian-cd è stato ottimizzato con una gestione migliorata dei pacchetti sorgente e un aggiornamento del file task Debian-edu-full, garantendo una maggiore coerenza per le versioni della distribuzione pensate per gli scopi educativi. I pacchetti firmware grafici di grandi dimensioni sono stati esclusi per le architetture armhf, mentre un meccanismo più intelligente filtra i firmware superflui o non liberi.

Per quanto riguarda l’interfaccia, l’installatore Trixie supporta i principali ambienti desktop, come appunto Plasma 6.3.4, GNOME 48, Xfce 4.20, oltre a Cinnamon, MATE, LXDE e LXQt, offrendo una vasta scelta per gli utenti. Nei sistemi arm64, le immagini per schede SD aumentano le loro dimensioni, passando da 150 MB a 300 MB per netboot e da 200 MB a 400 MB per netboot-gtk, garantendo spazio sufficiente per moduli udeb aggiuntivi.

Altri cambiamenti riguardano il kernel Linux, che è stato aggiornato alla versione 6.12.27, e il supporto per win32-loader che viene eliminato per snellire il codice. Il nuovo tema grafico Ceratopsian da poi un’anticipo dell’estetica che troveremo su Debian 13. Per quanto riguarda gli strumenti, componenti come debian-installer-utils permettono di riconoscere dispositivi a memoria persistente, mentre debootstrap evita dipendenze non necessarie in ambienti trixie/sid. Viene anche migliorata l’accessibilità, con espeakup che gestisce ora correttamente gli input all’avvio.

Vengono anche risolti numerosi problemi nel bootloader grub-installer di Debian 13, oltre ad estendere l’hardware supportato a nuovi dispositivi HP, Lenovo, Dell, Asus e Microsoft. Per tutti i dettagli è possibile consultare l’annuncio ufficiale o scarica l’installatore dal sito dedicato.