Windows XP nel browser è la cosa più bella che vedrai oggi

Sono trascorsi 24 anni dal lancio di Windows XP e ben 16 dal termine del supporto ufficiale, ma il sistema operativo è rimasto nel cuore di molti utenti. Bene, oggi possiamo tutti concederci un nostalgico salto indietro nel tempo, grazie a un progetto che ricrea fedelmente il sistema operativo all’interno del browser. Allacciate le cinture: si torna nel 2001 con Win32.run.

Win32.run fa rivivere Windows XP nel browser

Non si tratta naturalmente di un vero e proprio OS, ma di una simulazione davvero ben riuscita, realizzata sfruttando esclusivamente tecnologie Web. C’è tutto: dal suono di avvio originale al desktop con la sua inconfondibile immagine di sfondo, fino ai giochi e persino WinRAR. Ci sono Paint nella sua versione storica, il menu Start (nella forma che molti oggi rimpiangono), il media player classico e persino il tour di introduzione alle caratteristiche della piattaforma. Le finestre sono ridimensionabili, l’orologio in basso a destra segna l’ora corretta e non manca ovviamente Internet Explorer.

Ogni elemento è reso in modo convincente, fin dalla schermata di boot. Volendo è possibile passare anche dal processo di installazione. Alzi la mano chi ricorda le ore trascorse a formattare hard disk e a eseguire nuovi setup.

Il lavoro è opera di ducbao414, che racconta di aver curato il progetto diversi anni fa con SvelteKit, abbandonandolo poi per i cambiamenti introdotti dal framework. Maggiori informazioni e tutta la documentazione è consultabile nel repository GitHub dedicato.

Se questo remake in salsa browser di Windows XP vi dà l’impressione di un viaggio indietro nel tempo, sappiate che c’è chi non ha mai abbandonato il sistema operativo. I dati di StatCounter aggiornati a fine giugno 2025 dicono che lo 0,43% di market share in ambito PC è ancora da attribuire a questa piattaforma. La quota può sembrare irrisoria, ma non è così, considerando tutti i computer in circolazione.