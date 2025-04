Windows 10: l'ultimo update causa problemi con il menu Start

La fine del supporto per Windows 10 è sempre più vicina, fissata a ottobre 2025, ma prima che ciò accada Microsoft non intende far mancare qualche nuovo bug. Infatti, con l’ultimo aggiornamento di sicurezza KB5055518 pare che il colosso di Redmond abbia fatto qualche pasticcio con il menu Start.

Windows 10: sparito l’elenco dei file recenti dalla jump List del menu Start

Andando maggiormente in dettaglio, numerosi utenti stanno segnalando che dopo aver installato l’aggiornamento, facendo clic destro su uno dei riquadri del menu Start, nella jump list non compare più l’elenco dei file recenti.

Ciò potrebbe rappresentare un notevole problema per coloro che usufruiscono abitualmente della funzione, considerando che l’elenco dei file recenti permette di evitare di navigare tra le cartelle di Esplora file o di avviare la finestra di apertura di un’app specifica per accedere ad un file utilizzato da poco.

Allo stato attuale, Microsoft non ha fornito alcun dettaglio e non ha risposto alle segnalazioni, ma di certo provvederà il prima possibile a porre rimedio alla cosa, presumibilmente con un nuovo update per il suo sistema operativo meno recente.

Nel mentre, i tentativi fatti dagli utenti per ripristinare il corretto funzionamento della feature, come eliminare la cache delle jump list, si sono rivelati inefficaci. Il suggerimento più consono è quello di aggiungere la propria app preferita alla barra delle applicazioni e utilizzare le jump list lì fino a quando Microsoft non avrà fornito una patch. Anche rimuovere l’aggiornamento di aprile è un’opzione, che sembra però essere un po’ troppo drastica.