AdGuard blocca la funzionalità Recall su Windows 11

Dopo Signal e Brave è il turno di AdGuard. La software house ha aggiunto nell’ultima versione dell’app per Windows l’opzione per disattivare Recall, la funzionalità che registra tutte le attività dell’utente. Viene quindi garantita una maggiore privacy.

AdGuard blocca Recall

Microsoft aveva annunciato Recall a fine maggio 2024. Doveva essere disponibile con i primi Copilot+ PC, gli unici che supportano le funzionalità AI di Windows 11 24H2. In seguito alle numerose critiche ricevute, l’azienda di Redmond ha sospeso il rilascio e apportato diverse modifiche per garantire più sicurezza e privacy.

Dopo alcuni mesi di test tramite il programma Insider, Recall è arrivato sui Copilot+ PC con processori AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200 e Snapdragon X. L’aggiornamento opzionale KB5062660 di Windows 11 24H2 ha portato la funzionalità anche in Europa.

Al momento l’uso è limitato (i Copilot+ PC sono notebook abbastanza costosi), ma presto arriveranno processori desktop che supporteranno la funzionalità. Signal e Brave hanno quindi già offerto misure preventive per impedire la registrazione di screenshot dell’app di messaggistica e del browser. AdGuard 7.21 per Windows include una simile opzione, ma più efficace.

Il software permette di bloccare inserzioni, tracker e cookie di terze parti, integra un controllo parentale e offre la protezione DNS. Ora può bloccare anche Recall, impedendo la cattura degli screenshot e quindi l’analisi del contenuto. È dunque una barriera che evita lo “spionaggio” delle attività degli utenti.

Microsoft non attiva più Recall per impostazione predefinita, richiede l’uso di Windows Hello e filtra dati sensibili, come il numero della carta di credito. La software house sottolinea però che un PIN è facilmente “craccabile”, mentre i filtri non sono efficaci al 100%. AdGuard per Windows garantisce una maggiore protezione.