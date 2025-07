Brave blocca Windows Recall che cattura gli screenshot di Windows

Mentre Microsoft insiste che fotografare ogni nostra mossa al computer sia una funzione utile, c’è chi non è d’accordo. E Brave è uno di quelli. Con l’aggiornamento v1.81, in arrivo nelle prossime settimane, il browser bloccherà completamente questa funzione per proteggere la privacy.

Brave Blocca Microsoft Recall per difendere la privacy

Microsoft Recall è stata presentata come una sorta di “memoria fotografica” per il computer. Cattura continuamente screenshot di tutto quello che si fa per creare una cronologia dettagliata della propria vita digitale. Microsoft la spaccia come una funzione che aiuta a essere più produttivi, ma per molti è piuttosto un incubo per la privacy.

Il problema più grosso, è che un singolo malware potrebbe accedere a tutta la propria storia digitale in un colpo solo. Password, conversazioni private, documenti riservati, tutto finisce negli screenshot di Recall.

Your browsing isn't private if Windows 11 is taking screenshots of everything you do. Brave will block the controversial feature Microsoft Recall by default with our v1.81 update. pic.twitter.com/LngV4SDjAy — Brave (@brave) July 22, 2025

Brave non è il primo a dire “no grazie” a questa sorveglianza di massa. Signal aveva già implementato una protezione chiamata “Screen Security” che usa la stessa tecnologia DRM di Netflix per impedire le registrazioni. Quando Recall prova a fotografare una chat di Signal, trova solo uno schermo nero. Una soluzione elegante che dimostra come gli sviluppatori possano proteggere i propri utenti quando le aziende tech vanno un pochino troppo oltre.

Brave ha scelto un approccio ancora più radicale. Microsoft aveva promesso che Recall non avrebbe catturato contenuti dalle finestre di navigazione privata. Brave ha preso questa promessa alla lettera. Dice semplicemente a Windows che tutte le sue finestre sono private, sempre. Non importa se si sta navigando in modalità normale o incognito. Per Windows Recall, ogni attività su Brave è invisibile.

Microsoft sulla difensiva

La pressione pubblica ha costretto Microsoft a fare marcia indietro su diversi aspetti di Recall. La funzione è diventata opt-in invece che attiva di default, e l’azienda ha promesso maggiori controlli sulla privacy. Ma per Brave e Singal evidentemente non basta. Naturalmente, si può sempre disattivare la protezione di Brave nelle impostazioni. Basterà andare in “Privacy e Sicurezza” e disabilitare l’opzione “Blocca Microsoft Recall”.