Signal blocca gli screenshot su Windows 11, per colpa di Recall

Pochi giorni fa, Microsoft ha ufficialmente introdotto Recall su Windows 11, con il rilascio di un nuovo aggiornamento per il sistema operativo. È la funzionalità annunciata lo scorso anno e rimandata per via dei gravi problemi emersi sul fronte della privacy, ora però ritenuta sufficientemente solida da poter passare alla fase di rollout. Non tutti sono d’accordo, a partire da Signal, che ha deciso di bloccarla, a modo suo.

C’è Recall e Signal impedisce gli screenshot su W11

Un breve riassunto. Recall si occupa di catturare continuamente screenshot di quanto visualizzato sullo schermo del PC, archiviando l’immagine e rendendo poi il suo contenuto recuperabile in un secondo momento attraverso una tecnologia di intelligenza artificiale. Se da un lato questo dovrebbe aiutare gli utenti a ritrovare le informazioni facilmente, dall’altro mostra il fianco a critiche relative alla tutela dei dati personali.

Ecco perché Signal ha deciso di impedire la cattura di screenshot nella sua applicazione per Windows 11. Lo ha fatto introducendo e attivando di default una nuova opzione chiamata Sicurezza schermo, inserita tra le Impostazioni, nella scheda Privacy. Volendo è possibile disabilitarla.

Come funziona il blocco? Il team dell’applicazione racconta sul blog ufficiale di aver dovuto far ricorso alla stessa tecnica messa a disposizione da Microsoft per impedire di fotografare lo schermo mentre sono in riproduzione film, episodi delle serie TV o altri contenuti protetti da DRM (Digital Rights Management). Il risultato è una schermata completamente nera, in cui non compaiono le chat e i messaggi.

Il team di Signal è a conoscenza del fatto che si tratta quasi di un workaround, una forzatura ritenuta necessaria per tutelare la privacy degli utenti. Ed è consapevole che questo potrebbe impedire il corretto funzionamento di strumenti per l’accessibilità come gli screen reader o i tool di ingrandimento. L’app continuerà a utilizzare questo metodo, dichiaratamente forzato, per impedire gli screenshot, almeno finché Microsoft non deciderà di concedere maggiore libertà agli sviluppatori per limitare l’azione di Recall.