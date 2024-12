Recall anche sui Copilot+ PC con chip AMD e Intel

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Recall e altre funzionalità AI di Windows 11 24H2 anche per i Copilot+ PC con processori AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V. È necessario installare la build 26120.2510 (KB5048780) rilasciata nel canale Dev del programma Insider. Sono inoltre presenti novità per Windows Hello e Microsoft Store.

Funzionalità IA per chip AMD e Intel

Recall e Click to Do sono disponibili in anteprima da fine novembre per i Copilot+ PC con chip Snapdragon X Elite/Plus. Le altre funzionalità AI era già incluse in Windows 11 24H2 (preinstallato sui prodotti in vendita da giugno).

Microsoft ha ora aggiunto il supporto per i processori Intel e AMD. È necessario effettuare l’iscrizione al programma Insider, scegliere il canale Dev e scaricare la build 26120.2510 (KB5048780). Gli utenti devono installare anche i driver più recenti da Windows Update o dai siti di AMD e Intel.

A partire da ieri sera, Recall è disponibile anche in Europa, ma solo in inglese, spagnolo, francese e tedesco (le altre lingue supportate sono cinese e giapponese). Installando la versione 11.2410.1002.0 o successive dell’app Paint è possibile sfruttare i processori AMD e Intel per la funzionalità Cocreator.

Il supporto per i processori è stato anche aggiunto all’app Foto (versione 2024.11120.1001.0 o successive). Gli utenti possono quindi usare le funzionalità Image Creator e Restyle Image. Per quanto riguarda Click to Do, Microsoft ha aggiunto le opzioni per riassumere e riscrivere il testo selezionato nel menu contestuale. Click to Do sfrutta il modello Phi Silica on-device.

La build 26120.2510 include la nuova interfaccia di Windows Hello con miglioramenti per l’uso delle passkey. Infine, alcune app Win32 possono essere aggiornare tramite Microsoft Store.