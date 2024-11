Windows 11 24H2: Recall in test per i Copilot+ PC

Come promesso a fine ottobre, Microsoft ha annunciato la disponibilità di Recall. La criticata funzionalità, presentata oltre sei mesi fa, viene offerta in anteprima solo agli utenti iscritti al canale Dev del programma Insider che possiedono un Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto l’anteprima di Click to Do.

Recall con Click to Do in anteprima

L’anteprima di Recall con Click to Do è inclusa nella build 26120.2415 (KB5046723) del canale Dev di Windows 11 24H2. Al termine dell’installazione della build verranno scaricati i modelli AI necessari al funzionamento on-device. All’avvio di Recall (l’icona viene aggiunta al menu Start), l’utente deve consentire (opt-in) il salvataggio degli snapshot. Viene inoltre chiesto l’uso di Windows Hello (che richiede l’attivazione di BitLocker e Secure Boot).

Quando deve essere trovata o ripristinata un’attività precedente è sufficiente aprire Recall (serve l’autenticazione con Windows Hello) ed effettuare una ricerca con linguaggio naturale. In alternativa è possibile scorrere la timeline per vedere le istantanee in una data specifica.

Un’icona nel system tray (in basso a destra) permette di accedere a Recall e mettere in pausa i salvataggi degli snapshot. L’utente può cancellare le istantanee e indicare app e siti da escludere. Gli snapshot non sono inviati sul cloud e non sono usati da Microsoft per addestrare i modelli. Le chiavi per cifrare i dati rimangono sul computer. In futuro sarà possibile creare un backup in caso di formattazione o passaggio ad un nuovo PC.

Recall non salva nessuna informazione sensibile, come password e dati delle carte di credito. Tutte le impostazioni sono presenti nella sezione Privacy e sicurezza. È possibile rimuovere completamente la funzionalità dal sistema operativo. Recall è disponibile solo in alcune lingue, tra cui cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo. Il supporto per i Copilot+ PC con processori Intel e AMD verrà aggiunto in seguito.

Click to Do sfrutta Recall per migliorare produttività e creatività. Riconosce testo e immagini consentendo di eseguire varie azioni tramite IA, tra cui copia, ricerca online e rimozione oggetti nell’app Foto. In futuro verrà separata da Recall e sarà accessibile con la combinazione tasto Windows + clic del mouse, tasti Windows + Q e strumento di cattura.