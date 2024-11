Windows 11 24H2: Microsoft posticipa Recall a dicembre

Microsoft ha nuovamente posticipato il lancio di Recall, la funzionalità più criticata di Windows 11 24H2. L’azienda di Redmond ha comunicato che sarà disponibile in anteprima entro dicembre per gli iscritti al programma Insider. Rispetto alla versione originale sono state apportati diversi miglioramenti in termini di sicurezza e privacy, ma l’esperienza d’uso deve essere ancora raffinata.

Ennesimo rinvio per Recall

Recall era stata annunciata il 20 maggio, quando Microsoft ha introdotto una nuova categoria di computer, denominati Copilot+ PC. Doveva quindi debuttare il 18 giugno sui notebook con processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm, gli unici all’epoca con i requisiti hardware minimi, tra cui una NPU in grado di raggiungere le 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo).

Diversi ricercatori ha subito evidenziato i pericoli per sicurezza e privacy. Microsoft ha quindi deciso all’inizio di giugno di non attivare la funzionalità per impostazione predefinita. Tuttavia, circa una settimana dopo, l’azienda di Redmond ha comunicato che Recall non sarebbe stata inclusa in Windows 11 24H2.

Come annunciato il 21 agosto, la versione preliminare doveva essere disponibile entro il mese di ottobre per gli iscritti al programma Insider. A fine settembre sono stati descritti tutti i miglioramenti in termini di sicurezza e privacy, oltre alla possibilità di rimuovere Recall da Windows 11 24H2.

In occasione del lancio del nuovo sistema operativo, Microsoft aveva confermato la disponibilità entro ottobre e il supporto per i Copilot+ PC con chip AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V entro novembre. Ieri sera è stato comunicato l’ennesimo rinvio, come si può leggere nel post aggiornato:

Ci impegniamo ad offrire un’esperienza sicura e affidabile con Recall. Abbiamo recentemente condiviso gli aggiornamenti all’architettura di sicurezza e privacy per Recall in un post del blog di Windows. Per garantire questi importanti aggiornamenti, stiamo impiegando altro tempo per perfezionare l’esperienza prima di presentarla in anteprima con Windows Insider. Originariamente pianificato per ottobre, Recall sarà ora disponibile in anteprima con Windows Insider sui Copilot+ PC entro dicembre.

Gli utenti che acquisteranno un Copilot+ PC con i recenti processori AMD, Intel e Qualcomm dovranno quindi attendere l’inizio del 2025 per utilizzare la versione finale di Recall (se non ci saranno ulteriori ritardi).