Niente Recall nei PC Copilot Plus, Microsoft rinvia la funzione AI

Microsoft sta rivedendo il piano di lancio per la controversa funzione Recall dei PC Copilot Plus. Inizialmente prevista come opzione opt-in al debutto, Recall, la funzione che registra tutto ciò che si fa su questi nuovi portatili, verrà posticipata (il lancio era previsto per il 18 giugno) per permettere ulteriori test e miglioramenti della sicurezza.

L’azienda intende sfruttare il programma Windows Insider per testare a fondo Recall e garantire che l’esperienza soddisfi gli elevati standard di qualità e sicurezza. Come ha spiegato Microsoft in post aggiornato sul blog. “Quando Recall sarà disponibile nel programma Windows Insider, pubblicheremo un post sul blog con i dettagli su come ottenere l’anteprima“.

Ciò significa che inizialmente Recall non sarà disponibile nemmeno per gli Insider di Windows o per chi acquista un PC Copilot Plus.

Come funziona Recall

Recall utilizza i modelli di intelligenza artificiale locali integrati in Windows 11 per catturare quasi tutto ciò che si vede o si fa sul computer e quindi offrire la possibilità di cercare e recuperare gli elementi visti. Una timeline esplorabile consente di scorrere queste istantanee per guardare indietro a ciò che si è fatto in un determinato giorno sul PC. Tutto in Recall è progettato per rimanere locale e privato sul dispositivo, quindi nessun dato viene utilizzato per addestrare i modelli AI di Microsoft.

Risposta alle preoccupazioni sulla privacy

La decisione di ritardare Recall arriva dopo che esperti di sicurezza hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle potenziali implicazioni sulla privacy della funzione. Microsoft aveva inizialmente promesso di implementare miglioramenti della sicurezza, tra cui crittografia e autenticazione tramite Windows Hello.

Il rinvio di Recall sottolinea l’impegno di Microsoft per la sicurezza informatica, come ribadito dal vicepresidente Brad Smith durante una recente testimonianza davanti alla Commissione per la sicurezza interna della Camera. Smith ha affermato che la sicurezza è più importante persino dell’intelligenza artificiale per l’azienda.

In linea con questo impegno, Microsoft renderà la sicurezza una parte obbligatoria del processo di revisione semestrale per tutti i dipendenti, influenzando bonus e retribuzioni annuali.

Priorità alla sicurezza

Fonti interne rivelano che Recall è stato sviluppato in segreto da Microsoft, senza test pubblici con i Windows Insider. L’azienda ha successivamente identificato potenziali problemi di sicurezza e ha lavorato per apportare modifiche all’esperienza.

Il rinvio di Recall riflette la volontà di Microsoft di mettere la sicurezza al di sopra di tutto, inclusa l’intelligenza artificiale, come dichiarato da Smith. L’azienda vuole garantire che le modifiche alla funzione soddisfino gli standard di sicurezza promessi.

