Copilot Plus PC: inizia la nuova era dell'IA

Il motto scelto da Microsoft per l’evento è “Una nuova era IA inizia“. Il CEO Satya Nadella ha spiegato che l’obiettivo è realizzare computer in grado non solo di comprendere l’essere umano, ma anche di anticipare le sue necessità. La nuova categoria di dispositivi che “trasformeranno il mondo in un prompt” si chiama Copilot Plus PC.

Più veloci del MacBook Air con chip M3

Oltre ai Surface, gli utenti potranno acquistare i nuovi PC di ASUS, Acer, Samsung, Dell, HP e Lenovo con processori Intel, AMD e Qualcomm. Il CMO Yusuf Mehdi ha dichiarato che i Copilot Plus PC sono il 58% più veloci del MacBook Air con chip Apple M3.

La NPU integrata ha prestazioni di almeno 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). Due chip saranno sicuramente Snapdragon X Elite/Pus di Qualcomm. Per AMD e Intel si dovrà attendere il lancio di Strix Point e Lunar Lake, rispettivamente.

GPT-4o sarà presto disponibile in Copilot. Tra le novità IA di Windows 11 c’è Recall (nome in codice AI Explorer). Permette di creare una “memoria fotografica” di tutte le attività eseguite sul computer che possono essere cercate tramite linguaggio naturale. La funzionalità è privata, locale e sicura. I dati non verranno usati per addestrare i modelli.

Oltre ad una NPU con almeno 40 TOPS, i Copilot Plus PC devono avere 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Come previsto, i primi dispositivi sono quelli con chip Snapdragon X Elite. Le novità per software e API verranno illustrate durante la conferenza Build di domani.

Surface Pro e Surface Laptop

I nuovi Surface Pro e Surface Laptop (senza numero) sono i primi Copilot Plus PC di Microsoft.

Queste sono le principali specifiche del Surface Laptop: schermo touch da 13,8 e 15 pollici, processore Snapdragon X Elite/Plus (NPU con 45 TOPS), 16/32 GB di memoria LPDDR5x, SSD fino a 1 TB, webcam full HD, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), jack audio, porta Surface Connect, uscita DisplayPort 2.1, card reader micro SDXC (modello da 15 pollici), connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Queste sono le principali specifiche del Surface Pro: schermo touch IPS o OLED da 13 pollici, processore Snapdragon X Elite/Plus, 16/32 GB di memoria LPDDR5x, SSD fino a 1 TB, webcam a 1440p, fotocamera posteriore da 10,5 megapixel, due porte USB Type-C, porta Surface Connect, porta Surface Pro Keyboard, uscita DisplayPort 2.1, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 5G (in autunno).