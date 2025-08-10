Firefox 141: proteste per i gruppi di schede con AI

A fine luglio, Mozilla ha rilasciato Firefox 141. La versione desktop permette agli utenti di creare gruppi di schede sfruttando i suggerimenti dell’intelligenza artificiale. Molti utenti hanno segnalato un uso eccessivo della CPU e una riduzione dell’autonomia sui notebook.

Troppe risorse per i gruppi AI

Come spesso accade, Reddit è il principale “sfogatoio”. Le prime segnalazioni risalgono a tre giorni fa. Un utente del subreddit dedicato a Firefox scrive che dopo l’installazione della versione 141 è aumentato il rumore delle ventole. Successivamente ha scoperto che il processo Inference sfrutta pesantemente la CPU. Chiudendo il processo, il browser va in crash.

Un altro utente conferma il problema che causa inoltre una diminuzione dell’autonomia. La colpa è della funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire le schede da raggruppare e i nomi dei gruppi. Come specificato su Hugging Face, Mozilla usa una versione custom del modello T5 di Google. Il funzionamento è descritto su GitHub.

Il modello viene scaricato localmente per garantire la privacy, ma dovrebbe essere eseguito solo se l’utente utilizza la funzionalità. Alcuni utenti ipotizzano la presenza di un bug. Nelle versioni successive (141.0.2 e 141.0.3) non c’è nessun riferimento a questo problema.