Word trasforma i documenti in podcast, come fare

Quante volte sarà capitato di guardare un documento di 50 pagine pensando se solo potessi ascoltarlo mentre guido ? Microsoft ha appena realizzato questo desiderio. Word ora può leggere i riassunti dei propri documenti come se fossero podcast. I report noiosi ora diventano contenuti audio da ascoltare mentre si fa jogging, si prepara la cena o si è bloccati nel traffico.

Word ora legge i documenti come podcast: ecco come attivarlo

La nuova funzione si integra perfettamente con Microsoft 365 Copilot. Il sistema genera un riassunto intelligente del documento e lo trasforma in un’esperienza audio completa, con controlli che farebbero invidia a Spotify. Si può regolare la velocità di riproduzione, saltare avanti e indietro tra i punti chiave, mettere in pausa. È possibile persino salvare la registrazione su OneDrive per riascoltarla più tardi o condividerla con i colleghi.

Per attivare questa funzione, basta aprire un documento in Word, cliccare sul pulsante Copilot nella scheda Home e chiedere all’AI di generare un riassunto audio. In pochi secondi apparirà un player multimediale con tutti i controlli necessari per gestire l’ascolto come preferisci.

I requisiti

Ci sono alcune limitazioni da considerare. Innanzitutto, serve una licenza Microsoft 365 Copilot, non è una funzione gratuita per tutti gli utenti Word. I documenti devono essere salvati online su OneDrive o SharePoint; i file locali sul computer sono esclusi dalla festa audio.

Inoltre, il documento deve contenere almeno 100 parole per attivare la generazione del riassunto audio. E per ora, la funzione parla solo inglese, anche se Microsoft promette l’arrivo di altre lingue “presto” (dove “presto” nel linguaggio Microsoft può significare qualsiasi cosa tra domani e il prossimo decennio).

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di salvare le registrazioni generate. Cliccando sui tre puntini nel player e selezionando “Salva su OneDrive”, il riassunto audio diventa un file permanente che si può riascoltare quando si vuole o condividere con chi si preferisce.

Tutti i riassunti audio generati in precedenza rimangono accessibili nella cronologia della chat di Microsoft 365 Copilot, creando di fatto una libreria personale di contenuti audio aziendali. È

L’arrivo di GPT-5

Come se non bastasse, Microsoft ha recentemente integrato GPT-5 di OpenAI in Microsoft 365 Copilot. Questo significa riassunti più accurati, una comprensione più profonda dei documenti complessi e una capacità di sintesi che si avvicina sempre più a quella umana.

La combinazione di GPT-5 con la funzione audio apre scenari interessanti: documenti tecnici trasformati in spiegazioni comprensibili, contratti legali riassunti in linguaggio semplice, report finanziari che diventano narrazioni ascoltabili.