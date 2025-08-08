Microsoft integra GPT-5 di OpenAI in Copilot, Office e GitHub gratis

Mentre OpenAI festeggia il lancio di GPT-5, Microsoft non ha perso un secondo. Nel momento stesso in cui il modello più avanzato al mondo diventava disponibile, l’azienda di Redmond lo aveva già integrato in ogni singolo prodotto AI del suo arsenale.

GPT-5 di OpenAI gratis su tutti i prodotti Microsoft, da Copilot a GitHub

Microsoft ha sincronizzato perfettamente il suo roll out con quello di OpenAI. Copilot, Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code, Azure AI Foundry: tutto aggiornato, tutto pronto, tutto con GPT-5 già attivo. La velocità con cui Microsoft ha integrato GPT-5 dimostra quanto sia profonda la partnership con OpenAI.

Alcuni utenti attenti avevano già notato una misteriosa opzione “Smart” apparire in Copilot qualche giorno fa, accanto alla tradizionale modalità “Quick”. Ora sappiamo cosa nascondeva: era GPT-5 in fase di test finale, mascherato da funzione sperimentale.

GPT-5 di OpenAI su Microsoft per tutti

GPT-5 non è confinato ai servizi premium di Microsoft. È disponibile gratuitamente su Windows, Mac, Android, iOS e sul web tramite copilot.microsoft.com. Non servono abbonamenti Pro, non servono upgrade costosi.

In Microsoft 365 Copilot, GPT-5 promette di essere migliore nel comprendere domande complesse, rimanere concentrato in conversazioni lunghe, e capire il contesto quando lavora con email, documenti e file. Per gli sviluppatori con piani GitHub Copilot a pagamento, GPT-5 significa scrivere, testare e distribuire codice con un livello di assistenza mai visto prima. Non più suggerimenti semplici, ma comprensione profonda dell’architettura, debugging intelligente, ottimizzazioni automatiche.

Azure AI Foundry permetterà agli sviluppatori di integrare GPT-5 direttamente nelle loro applicazioni. È la promessa di portare l’intelligenza artificiale più avanzata nel cuore dei sistemi aziendali, senza i colli di bottiglia delle API esterne.