Funzione AI Recall di Microsoft disponibile per i tester a ottobre

All’inizio dell’anno, Microsoft ha annunciato una serie di funzioni AI per i dispositivi Copilot + PC. Tra queste c’era Recall, una funzione che scatta costantemente schermate del display e le archivia in modo che gli utenti possano cercare più efficacemente nella cronologia del computer.

Il gigante del software aveva inizialmente previsto di lanciare Recall con i suoi PC Copilot Plus a giugno, ma è stato costretto a rinviare la funzione in seguito alla scoperta di gravi problemi di sicurezza. Ora la funzione verrà distribuita ai tester nel mese di ottobre.

La controversa funzione AI Recall

Microsoft aveva pubblicizzato la funzione Windows Recall AI come un must per chi vuole ricordare una vecchia pagina web o un messaggio, ma diversi esperti di sicurezza hanno messo in evidenza i rischi per la sicurezza, dimostrando come chiunque, con sufficiente know-how e gli strumenti giusti, potesse rubare le istantanee delle attività salvate su un computer Windows e accedere a quei dati, senza crittografia, su un dispositivo di destinazione.

Gli esperti di cybersecurity, infatti, hanno scoperto che Recall AI memorizzava i dati in modo completamente non criptato sul computer dell’utente.

Microsoft rinvia la funzione AI Recall a ottobre

Microsoft ha aggiornato il post sul blog di Recall per condividere la nuova data di rilascio della controversa funzione. Il rilascio era stato precedentemente ritardato per consentire a Microsoft di risolvere il problemi di sicurezza che avrebbero permesso ad altri utenti di vedere il database delle schermate di Recall di una persona. “La sicurezza continua a essere la nostra massima priorità e quando Recall sarà disponibile per i Windows Insider in ottobre pubblicheremo un aggiornamento con maggiori dettagli“, si legge nel post.

Quando Recall verrà rilasciato al pubblico, gli utenti dovranno scegliere di attivarlo. Si tratta di un’altra inversione di rotta da parte di Microsoft dopo la scoperta di problemi di sicurezza con la build precedente.