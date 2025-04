Messaggi di Google con un'interfaccia meno colorata?

Meglio non abituarsi troppo all’attuale interfaccia di Messaggi di Google: presto potrebbe cambiare completamente. Il codice della versione beta dell’applicazione 20250408 nasconde una serie di modifiche all’interfaccia utente. Android Authority è riuscito ad attivarle per darci un’idea di cosa aspettarci in un futuro aggiornamento.

Messaggi di Google, in arrivo design minimalista

Il cambiamento più evidente è lo stile di colore molto più desaturato dello sfondo della nuova interfaccia utente. Un verde piuttosto brillante, ad esempio, con il prossimo aggiornamento diventerà molto più pallido e sbiadito, avvicinandosi al grigio. Le bolle dei messaggi, invece, mantengono i loro colori ben visibili, in contrasto con lo sfondo, il che potrebbe contribuire a evidenziarle meglio e a renderle più facili da leggere.

Anche l’area della chat presenta angoli superiori arrotondati, appena sotto il banner con il nome del contatto e le icone delle chiamate e dei menu. Il menu contestuale per l’aggiunta di allegati adotta lo stesso design minimalista dello sfondo della conversazione.

I pulsanti per passare da emoji, GIFS e adesivi sono stati ridisegnati per avere un aspetto più moderno. È anche più facile vedere in quale scheda ci si trova grazie a un colore di sfondo dietro il testo delle diverse categorie. Dal punto di vista estetico, questa nuova versione è più coerente con il Material Design.

Anche l’ordine dei contenuti è stato modificato: i fotomontaggi sono passati dal primo all’ultimo posto. Google ha anche invertito l’ordine delle GIF e degli adesivi, senza dubbio per adattarsi alle abitudini degli utenti. La barra di ricerca dedicata alle emoji è stata spostata in basso, in una posizione inferiore alle schede per passare da un contenuto all’altro. Questo crea una separazione dal campo di modifica dei messaggi ed evita la confusione tra i due elementi.

Quando arriva il nuovo look

La revisione dell’interfaccia utente di Messaggi di Google potrebbe essere presto estesa a tutti gli utenti con un aggiornamento futuro.