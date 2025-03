Messaggi di Google usa l'AI per rilevare le truffe via SMS

La nuova funzione Scam Detection di Messaggi di Google promette di scovare le frodi via SMS in tempo reale, per tenere al sicuro gli utenti Android.

Messaggi di Google rileva le truffe con l’AI

Finora, i sistemi anti-spam funzionavano intercettando e bloccando i messaggi sospetti prima ancora che la conversazione iniziasse. Questo approccio funzionava bene contro tentativi di phishing e spam evidenti, ma oggi i truffatori hanno affinato le loro strategie. Ora, molte frodi iniziano con messaggi del tutto innocui e credibili. Costruiscono gradualmente un dialogo per poi rivelare solo in un secondo momento le loro vere intenzioni. Ecco perché i tradizionali filtri anti-spam non bastano più.

Per questo motivo Google ha deciso di investire nei modelli AI capaci di rilevare schemi sospetti e lanciare l’allarme in tempo reale durante la conversazione. Il tutto rispettando la privacy degli utenti, perché l’elaborazione dei messaggi avviene direttamente sul dispositivo.

Quando Scam Detection rileva un’attività sospetta da parte di uno sconosciuto, entra in azione. Un messaggio di avviso permette di ignorare subito il testo incriminato o di segnalare e bloccare il mittente.

La funzione, attiva di default per le chat con i non salvati in rubrica, parte in inglese per Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Ma Google promette di espanderla presto ad altre lingue e Paesi. E se proprio non ci si fida dell’AI, si può sempre disattivare dalle impostazioni di protezione anti-spam.

Trovare gli amici (e il telefono) con Trova il mio dispositivo

Ma le novità non finiscono qui. Da oggi, gli utenti Android possono condividere la propria posizione in tempo reale con i contatti fidati attraverso l’app Trova il mio dispositivo. Una funzione utile per incontrarsi con gli amici.

Google assicura che i dati sulla posizione sono “archiviati in modo sicuro” e che si può decidere con chi e per quanto tempo condividerli. L’app inoltre, fornisce promemoria regolari sulla persona con cui vengono condivise le informazioni. Una funzione simile era già disponibile per Google Maps, ma ora le persone possono coordinare incontri nella stessa app utilizzata per trovare i dispositivi smarriti.