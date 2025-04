Uso dei dati per Meta AI: illegale senza consenso?

Come anticipato a metà aprile, Meta ha iniziato ad inviare agli utenti europei una notifica relativa all’uso dei dati per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. L’azienda di Menlo Park specifica quali informazioni pubbliche vengono utilizzate e come è possibile opporsi a tale uso. Secondo l’organizzazione noyb non è cambiato nulla rispetto all’anno scorso.

Illegale l’uso senza consenso?

Meta ha iniziato ad inviare su Facebook la notifica che informa gli utenti sulle novità che entreranno in vigore il 27 maggio (nuova informativa sulla privacy). La notifica non è più accessibile dopo aver cliccato sul pulsante Chiudi, ma le stesse informazioni sono state pubblicate nel centro sulla privacy.

L’azienda di Menlo Park elenca innanzitutto quali dati userà per sviluppare e migliorare Meta AI. Sono tutti quelli pubblici, come post, foto, video, commenti, Storie e Reels, degli account di utenti con età superiore a 18 anni. Verranno anche utilizzate le interazioni con il chatbot (domande e risposte).

Meta scrive che l’uso delle informazioni è basato sull’interesse legittimo. Si tratta della stessa base giuridica (una delle sei previste dal GDPR) sfruttata quasi un anno fa e che ha portato alla sospensione del lancio di Meta AI in Europa, dopo la richiesta della Data Protection Commission (DPC) dell’Irlanda.

Secondo l’organizzazione noyb, che aveva chiesto l’intervento urgente ai garanti della privacy di 11 Paesi, non è cambiato nulla rispetto all’anno scorso.

Come evidenziato con un post su X, Meta utilizzerà i dati degli utenti per l’addestramento dei modelli AI senza chiedere un consenso esplicito (opt-in). È quindi l’ennesima violazione del GDPR. Gli utenti possono opporsi (opt-out) all’uso dei dati inviando la richiesta tramite lo specifico modulo.

Questa sarà la risposta ricevuta via email: