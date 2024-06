AMD Ryzen AI 300: nuovi chip per Copilot+ PC

AMD ha annunciato i nuovi chip per Copilot+ PC. La serie Ryzen AI 300 (nome in codice Strix Point) comprende inizialmente due modelli per notebook che integrano una NPU (Neural Processing Unit) in grado di effettuare on-device i calcoli per le funzionalità IA di Windows 11, offrendo prestazioni superiori a quelle degli Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm.

Specifiche di Ryzen AI 300

I processori della serie Ryzen 8040 integravano già una NPU, ma le prestazioni sono nettamente inferiori (16 TOPS) ai requisiti minimi dei Copilot+ PC (almeno 40 TOPS). AMD ha ora deciso di cambiare la nomenclatura (sostituendo quella introdotta circa due anni fa) per evidenziare il focus sull’intelligenza artificiale generativa.

Il nuovo brand Ryzen AI indica la presenza di una NPU che raggiunge i 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). La numerazione per i chip mobile parte ora da 300 (doveva essere 9000). Il 3 indica la serie, ma anche la terza generazione della NPU. Infine, 9 e HX indicano i modelli più potenti.

I due chip sono basati sulla nuova architettura Zen 5 a 4 nanometri. Il Ryzen AI 9 HX 370 integra una CPU a 12 core (8 Zen 5 + 4 Zen5c) con frequenza massima di 5,1 GHz, una GPU Radeon 890M con 16 Compute Unit (architettura RDNA 3.5), una NPU (architettura XDNA 2) e 36 MB di cache (12 MB L2 + 24 MB L3). Il Ryzen AI 9 365 integra invece una CPU a 10 core (4 Zen 5 + 6 Zen5c) con frequenza massima di 5 GHz, una GPU Radeon 880M con 12 Compute Unit, una NPU e 34 MB di cache (10 MB L2 + 24 MB L3).

Nel corso di prossimi mesi arriveranno sul mercato oltre 100 notebook con i nuovi chip di AMD. Microsoft rilascerà un aggiornamento per consentire agli utenti di sfruttare la NPU con le funzionalità IA.