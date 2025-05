ASUS fa debuttare la prima AMD Radeon RX 9070 GRE

ASUS è la prima azienda di terze parti a far debuttare AMD Radeon RX 9070 GRE OC Edition, questo il nome del modello, che è destinato, almeno per adesso, esclusivamente per il mercato cinese con debutto previsto l’8 maggio. Nonostante le GPU GRE (Golden Rabbit Edition) dell’azienda sono tradizionalmente riservate alla Cina, è già successo che questi fossero successivamente venduti anche al resto dei mercati mondiali, come successo con la RX 7900 GRE.

ASUS: debutta la prima AMD Radeon RX 9070 GRE, per ora riservata alla Cina

La RX 9070 GRE di AMD è la prima GPU RDNA 4 di questo modello specifico, pensato per rimpiazzare le RX 9070 base esaurite. Non è ancora noto se questa scheda sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo, dato quanto successo con RX 7900 GRE è stato a tutti gli effetti solo un’eccezione. Come riportato dall’insider @momomo_us, ASUS ha già reso disponibile la pagina dedicata per la sua ATS RX 9070 GRE O12G sul proprio sito web. Il modello era già stato avvistato da un rivenditore cinese, ovvero JD, ed è atteso per il lancio in Cina tra pochi giorni.

Venendo alle specifiche complete, la scheda è basata su una versione depotenziata del processore grafico NAVI 48, dotato di 3072 Stream Processor e 12 GB di memoria VRAM GDDR6, con un TBP di 220W. La Radeon RX 9070 GRE è overcloccata di fabbrica e può raggiungere i 2880 MHz in modalità OC. Richiede due connettori di alimentazione PCI-E a 8 pin e un alimentatore consigliato da 750W.

Rispetto alle RX 9070 XT e la versione base, che offrono fino a 16 GB di VRAM, AMD RX 9070 GRE risulta essere un’opzione più economica, posizionata tra la RX 9060 XT, attesa per il debutto a breve, e la RX 9070. Seppur non si conosce ancora alcun dato riguardo le prestazioni, ci si aspetta che queste non saranno inferiori alla RX 9070 base, pur superando la RX 9060 XT. Il prezzo di partenza è di 4.199 RMB (circa 507€ al cambio). Non resta che attendere per scoprire se l’azienda, anche quest’anno, intende rendere disponibile questa specifica variante anche in altri mercati.