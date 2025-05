MacBook Pro con chip M4: pronto per Apple Intelligence e a -250€

Risparmia 250 euro e metti sulla tua scrivania il MacBook Pro con chip Apple M4, il portatile della mela morsicata progettato per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni. È in forte sconto su Amazon e lo puoi acquistare al suo prezzo minino storico. Tra i punti di forza vale la pena segnalare il pieno supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence, ora disponibili anche in italiano.

L’offerta di Amazon sul MacBook Pro con Apple M4

È la versione con 16 GB di memoria unificata e dotata di un’unità SDD da 512 GB per l’archiviazione. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, la videocamera Center Stage da 12 megapixel affiancata da tre microfoni di livello professionale, i sei altoparlanti con audio spaziale e Dolby Atmos, le tre porte Thunderbolt 4, una di ricarica MagSafe 3, lo slot SDXC card, l’uscita HDMI e il jack per cuffie. La batteria integrata assicura un’autonomia fino a 24 ore. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il chip Apple M4 in dotazione al MacBook Pro è costituito da una CPU 10-core, una GPU 10-core e un Neural Engine 16-core. Approfitta dello sconto di 250 euro sul listino ufficiale e acquistalo al prezzo finale di 1.699 euro invece di 1.949 euro come da listino ufficiale.

Naturalmente, il sistema operativo è macOS con supporto alle funzionalità più recenti. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari: ordinalo subito per riceverlo con la consegna gratis a casa tua entro domani.