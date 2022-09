AMD semplifica i nomi dei processori Ryzen

AMD ha recentemente svelato tutti i dettagli sui processori Ryzen 7000 basati sull’architettura Zen 4. L’azienda annuncerà numerosi modelli per notebook con l’obiettivo di coprire ogni fascia di prezzo. Verranno però utilizzate diverse architetture (nuove e vecchie). Per questo motivo ha deciso di semplificare i nomi delle CPU. Gli utenti potranno quindi individuare le principali differenze. La nuova nomenclatura potrebbe essere utilizzata anche per i processori desktop.

Nuovi nomi per le CPU Ryzen 7000 Mobile

AMD annuncerà i nuovi processori Ryzen 7000 Mobile nel corso del 2023. Il cambio di nomenclatura è stato deciso per evidenziare l’architettura utilizzata, oltre alle varie differenze in termini di prestazioni e consumi. I nuovi nomi sono simili a quelli attuali, in quanto formati da quattro numeri e uno o due lettere finali. La principale differenza è rappresentata dai tre numeri centrali.

Il primo numero indica l’anno di lancio a partire dai Ryzen 1000 del 2017: 7 (2023), 8 (2024), 9 (2025). Il secondo numero indica il segmento di mercato e quindi il livello delle prestazioni: 1 (Athlon Silver), 2 (Athlon Gold), 3 (Ryzen 3), 4 (Ryzen 3), 5 (Ryzen 5), 6 (Ryzen 5), 7 (Ryzen 7), 8 (Ryzen 7/9), 9 (Ryzen 9).

Il terzo numero indica l’architettura: 1 (Zen/Zen+), 2 (Zen 2), 3 (Zen 3/3+), 4 (Zen 4), 5 (Zen 5). Il quarto numero indica le funzionalità del chip all’interno dello stesso segmento di mercato: 0 (meno funzionalità), 5 (più funzionalità).

La/e lettera/e finale/i indica/no il TDP e quindi i consumi massimi: HX (55 Watt), HS (35 Watt), U/C (15-28 Watt), e (9 Watt). I processori Ryzen 7000 Mobile saranno basati su nuove e vecchie architetture.