Geekom AX8 Pro: questo Mini PC non teme confronti con nessuno

Abbiamo recentemente avuto l’opportunità di provare il Mini PC Geekom AX8 Pro, un dispositivo compatto ma potente equipaggiato con il processore Ryzen 9 8945HS. Questo Mini PC promette di offrire prestazioni elevate in un formato ridotto, ideale sia per il gaming che per la produttività. Ecco quali sono state le nostre impressioni di utilizzo, dopo averlo testato a fondo per diverse settimane.

Design e Costruzione

Il Geekom AX8 Pro colpisce immediatamente per il suo design elegante e compatto. Misurando solo pochi centimetri di lato, può facilmente trovare posto su qualsiasi scrivania senza ingombrare. La qualità costruttiva è eccellente, con un case in metallo che trasmette solidità e durabilità. Le finiture opache riducono le impronte digitali e conferiscono un aspetto professionale.

Specifiche Tecniche

Processore: Ryzen 9 8945HS, un processore ad alte prestazioni con 8 core e 16 thread, ideale per multitasking e applicazioni intensive.

Memoria: La configurazione che abbiamo testato disponeva di 32 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 64 GB, garantendo fluidità anche con applicazioni molto pesanti.

Archiviazione: Equipaggiato con un SSD NVMe da 1 TB, con opzioni di espansione tramite uno slot M.2 aggiuntivo e uno slot SATA per un HDD o un SSD.

Scheda grafica: Radeon 780M con supporto per DirectX 12 Ultimate, velocità di ombreggiatura variabile e ray tracing hardware.

Prestazioni

Le prestazioni del Geekom AX8 Pro sono state veramente notevoli. Nei test il Mini PC ha lavorato veramente bene, dimostrando di essere in grado di gestire giochi AAA, software di editing video e altre applicazioni esigenti senza problemi. Durante il gaming, il dispositivo ha mantenuto framerate stabili anche con impostazioni grafiche elevate.

Connettività

La connettività è uno dei punti di forza del Geekom AX8 Pro. Dispone di una varietà di porte:

USB-C e USB-A: Diverse porte USB 3.2 per periferiche e trasferimento dati ad alta velocità.

HDMI e DisplayPort: Permettono il collegamento a più monitor, supportando fino a 4 display simultanei.

Ethernet: Porta RJ45 per una connessione internet stabile e veloce.

Audio: Jack per cuffie e microfono, ideale per videoconferenze e gaming.

Raffreddamento

Il sistema di raffreddamento del Geekom AX8 Pro è ben progettato. Durante i test, il dispositivo è rimasto relativamente fresco anche sotto carichi pesanti. Le ventole, pur essendo attive, non sono risultate rumorose, garantendo un ambiente di lavoro o di gioco confortevole.

Software e Usabilità

Il mini PC viene fornito con Windows 11 preinstallato, offrendo un’esperienza utente moderna e fluida. La configurazione iniziale è stata semplice e veloce. Le prestazioni del sistema operativo sono state eccellenti, con tempi di avvio rapidi e una gestione efficiente delle risorse.

Conclusioni

Il Geekom AX8 Pro è un Mini PC veramente interessante che combina potenza e portabilità. È ideale per chi ha bisogno di elevate prestazioni in un form factor ridotto, sia per il gaming che per la produttività professionale. La combinazione di un potente processore Ryzen 9, ampie opzioni di memoria e archiviazione, eccellente connettività e un design ben costruito rendono questo dispositivo un’ottima scelta. Geekom AX8 Pro è acquistabile su Amazon a 989€ ma grazie al coupon sconto esclusivo I5WF7E3D si ha diritto ad uno sconto del 5%, portando il prezzo finale a 939€.

Geekom AX8 Pro: pregi

Prestazioni eccezionali con il Ryzen 9 5900HX.

Design compatto e robusto.

Ampia gamma di opzioni di connettività.

Efficiente sistema di raffreddamento.

Geekom AX8 Pro: contro

Prezzo relativamente alto rispetto ad altre opzioni di mini PC.

Potrebbe essere eccessivo per utenti con esigenze di elaborazione meno intensive.

Caratteristica Descrizione Processore AMD Ryzen 9 8945HS Grafica Radeon 780M, architettura RDNA3, 12 CU fino a 2800MHz, supporto per DirectX 12 Ultimate, velocità di ombreggiatura variabile e ray tracing hardware Memoria e Archiviazione DDR5 a doppio canale da 32 GB (aggiornabile a 64 GB), SSD da 1 TB (espandibile a 2 TB) Porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, Ethernet, audio, ingresso CC, tre porte USB con Power Delivery NPU Ryzen AI Engine, fino a 16 TOPS di prestazioni AI, 60% più efficiente del modello precedente Supporto Display Doppia porta HDMI 2.0 e doppia porta multifunzione Type-C, supporta fino a quattro display 4K contemporaneamente Design Corpo in alluminio con finitura blu opaca, altezza di 38,5 mm (1,5 pollici), montabile dietro un monitor con supporto VESA incluso Sistema di Raffreddamento Raffreddamento attivo IceBlast 1.5 di GEEKOM