Il mouse verticale Logitech per Mac ora a metà prezzo

Con Logitech Lift for Mac oggi puoi portarti a casa un mouse ergonomico verticale appositamente studiato per l’ecosistema Apple: dal design pensato per alleggerire la tensione su polso e avambraccio, così da permettere una presa naturale e rilassata ideale anche per le sessioni più lunghe, oggi è in offerta a soli 49,99 euro invece di 81,99.

Il design a 57° che lo caratterizza, infatti, accompagna la mano in una posizione di stretta naturale, rilassando come detto il polso e l’avambraccio. Una volta provato e abituato a questa sensazione, sarà difficile tornare indietro.

Compatibile al 100% con macOS e iPadOS, si collega via Bluetooth Low Energy in un attimo e funziona alla perfezione con MacBook Pro, Air, iMac e iPad. Perfetto per mani grande e piccole, grazie al clic silenzioso e alla rotella magnetica SmartWheel, ogni movimento è fluido e discreto in modo da non produrre nessun rumore fastidioso.

Ai 4 pulsanti personalizzabili puoi infine assegnare le tue funzioni più utilizzate e lavorare ancora più velocemente, senza nemmeno muovere la mano dalla posizione naturale. Insomma, un mouse silenzioso, comodo e progettato su misura per il mondo Apple: acquistalo ora a soli 49,99 euro invece di 81,99.