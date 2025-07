Mini PC Fujitsu con Intel Core e Windows 11 a soli 89 euro

Segnaliamo l’opportunità di acquistare Fujitsu Esprimo Q957 al prezzo di soli 89 euro, un’ottima occasione se stai cercando un Mini PC economico, ma al tempo stesso completo e versatile. È adatto anche alla produttività quotidiano oltre che a navigazione, studio e intrattenimento nel tempo libero. In dotazione ci sono il sistema operativo Windows 11 Pro e la suite Office 365 preinstallata con programmi come Word, Excel e PowerPoint. È pronto all’uso, non dovrai far altro che alimentarlo e connetterlo a un monitor per iniziare.

Fujitsu Esprimo Q957: le caratteristiche del Mini PC

Quali sono le specifiche tecniche del comparto hardware? Si parte dal processore Intel Core i3-6100T con chip grafico integrato passando per 8 GB di RAM e un’unità SSD da 256 GB dedicata all’archiviazione dei dati, per arrivare al supporto Wi-Fi e alle tante porte di collegamento presenti sul case. Il design è compatto e leggero, come impone la categoria. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda sull’e-commerce.

Al prezzo di soli 89 euro, davvero stracciato se si considerano le sue caratteristiche, il Mini PC di Fujitsu (modello Esprimo Q957) è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Si tratta di un prodotto ricondizionato, ispezionato, testato e pulito in conformità ai requisiti del programma Renewed, completamente funzionante e protetto da garanzia.

La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Amazon si occupa della spedizione attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.